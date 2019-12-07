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Россияне стали брать меньше новых кредитов на погашение старых
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РИА Новости

Россияне стали брать меньше новых кредитов на погашение старых

05:18 07.12.2019
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© Depositphotos / SergeyNivensЭкономический анализ
Экономический анализ
© Depositphotos / SergeyNivens
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россияне в течение текущего года стали меньше перекредитовываться: доля новых ссуд, которые население берет на погашение старых кредитов, снизилась в 2019 году на 1,9 процентного пункта - до 11,8%, рассказал РИА Новости гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.
"Средняя доля потребительских кредитов, которые отправляются на рефинансирование ранее полученных кредитов, в 2019 году снизилась с 13,7% до 11,8%", - рассказал он.
Эксперт связал такую динамику с тем, что разница в процентных ставках между ранее полученными кредитами и вновь получаемыми не была столь же значимой, как в период 2016-2018 годов, когда потребители проводили массовое рефинансирование кредитов, полученных по высоким ставкам в период кризиса 2014-2015 годов.
"Учитывая новости о снижении банками как минимум номинальных процентных ставок по кредитам в третьем-четвертом кварталах 2019 года, можно ожидать некоторого роста доли кредитов, направляемых на рефинансирование в ближайшей перспективе", - прогнозирует Лагуткин.
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Похожую тенденцию наблюдают и в Объединенном кредитном бюро. Так, по данным компании, россияне в третьем квартале текущего года рефинансировали только 22 тысячи ипотечных кредитов, что в 2,4 раза меньше аналогичного периода прошлого года. Значительное снижение показали и денежные объемы рефинансируемой ипотеки, которые сократились за год в 2,2 раза и составили по итогам третьего квартала 46,9 миллиарда рублей.
Российские банки летом начали активно снижать ставки по потребительским и ипотечным кредитам после того, как в июне ЦБ впервые в году уменьшил ключевую ставку. С тех пор регулятор снижал ставку еще три раза до нынешних 6,5% годовых. При этом и на ближайшем заседании в декабре регулятор рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки, говорила в ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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