Эксперт рассказал, как отражается теплый пол на плате за услуги ЖКХ

"Настил" с изюминкой: 8 идей для оформления пола в доме или квартире

© Студия дизайна "Уютная квартира" "Настил" с изюминкой: 8 идей для оформления пола в доме или квартире

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Подогрев пола особенно актуален зимой, но за такой комфорт нужно платить в среднем 390 рублей, или 8% общей суммы оплаты жилищно-коммунальных услуг в месяц, сообщила РИА Новости главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Подогрев пола особенно актуален зимой, но за такой комфорт нужно платить в среднем 390 рублей, или 8% общей суммы оплаты жилищно-коммунальных услуг в месяц, сообщила РИА Новости главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России Ирина Сосенкина.

Эксперт посчитала затраты на электрический подогрев пола, поскольку в многоквартирных домах нельзя проводить систему водяного теплого пола от общедомовых систем горячего водоснабжения или отопления.

"Итак, при средней мощности электрического теплого пола 150 Вт/м2 (при использовании материала для пола прошлого поколения мощность может быть существенно выше) и площади помещения четыре метра получаем общую мощность 600 Вт, или 0,6 кВт. При среднем времени работы теплого пола 6-7 часов в день и ежедневной работе месячные затраты составят около 390 рублей, или 8% от оплаты ЖКУ", — подсчитала Сосенкина.

Расчет проводился исходя из усредненных цифр. Для конкретной квартиры нужно делать расчет исходя из размера платежа за ЖКХ, площади и потребления электроэнергии полом конкретного производителя.

По словам Сосенкиной, в межсезонье, когда отопление еще не включено, а на улице уже холодно, время работы теплого пола может увеличиваться. "И за две недели активной работы может набежать аналогичная месячным затратам сумма", — отметила эксперт.