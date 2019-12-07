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Эксперт рассказал, как отражается теплый пол на плате за услуги ЖКХ
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как отражается теплый пол на плате за услуги ЖКХ

05:09 07.12.2019 (обновлено: 07:19 07.12.2019)
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© Студия дизайна "Уютная квартира""Настил" с изюминкой: 8 идей для оформления пола в доме или квартире
Настил с изюминкой: 8 идей для оформления пола в доме или квартире
© Студия дизайна "Уютная квартира"
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Подогрев пола особенно актуален зимой, но за такой комфорт нужно платить в среднем 390 рублей, или 8% общей суммы оплаты жилищно-коммунальных услуг в месяц, сообщила РИА Новости главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России Ирина Сосенкина.
Эксперт посчитала затраты на электрический подогрев пола, поскольку в многоквартирных домах нельзя проводить систему водяного теплого пола от общедомовых систем горячего водоснабжения или отопления.
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"Итак, при средней мощности электрического теплого пола 150 Вт/м2 (при использовании материала для пола прошлого поколения мощность может быть существенно выше) и площади помещения четыре метра получаем общую мощность 600 Вт, или 0,6 кВт. При среднем времени работы теплого пола 6-7 часов в день и ежедневной работе месячные затраты составят около 390 рублей, или 8% от оплаты ЖКУ", — подсчитала Сосенкина.
Расчет проводился исходя из усредненных цифр. Для конкретной квартиры нужно делать расчет исходя из размера платежа за ЖКХ, площади и потребления электроэнергии полом конкретного производителя.
По словам Сосенкиной, в межсезонье, когда отопление еще не включено, а на улице уже холодно, время работы теплого пола может увеличиваться. "И за две недели активной работы может набежать аналогичная месячным затратам сумма", — отметила эксперт.
Она добавила, что при использовании современных материалов и терморегулятора с множеством режимов мощность теплого пола и стоимость его эксплуатации может быть существенно снижена — на 30-40%.
Комната, квартира, жилье
17 февраля 2012, 13:19
Держи ноги в тепле: теплые полы для домаВ холодное время года отапливать квартиру можно разными способами – все мы знаем и про центральное отопление, и про обогреватели. Но приятным и комфортным способом сохранить тепло в доме могут стать теплые полы.
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