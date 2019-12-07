РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-07T05:03+0300
https://ria.ru/20191207/1562086984.html
СМИ: США могут внести филиалы Amazon в список продавцов контрафакта
https://cdn24.img.ria.ru/images/24779/77/247797799_0:80:3001:1768_1036x0_80_0_0_7641b66689736f3a3dc7b173cb37d71f.jpg
РИА Новости

СМИ: США могут внести филиалы Amazon в список продавцов контрафакта

05:03 07.12.2019
303
© РИА НовостиИнтернет-магазин Amazon.com
Интернет-магазин Amazon.com
© РИА Новости
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Власти США рассматривают возможность внесения некоторых зарубежных филиалов американской компании Amazon в список торговых площадок, занимающихся распространением контрафактной продукции, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, соответствующие действия могут быть предприняты Торговым представительством США, которое ежегодно публикует список торговых площадок, которые продают или содействуют продаже контрафактных товаров и пиратской продукции.
Отмечается, что список будет опубликован в ближайшие несколько недель, и окончательное решение пока не принято. Как утверждают источники издания, в прошлом году подобная инициатива провалилась.
В свою очередь онлайн-ретейлер заявил, что он строго запрещает контрафактную продукцию в магазине и вкладывает значительные средства в защиту магазина, покупателей и брендов.
На сегодняшний день самая известная фирма, включенная в список компаний, занимающихся распространением контрафактной продукции, - это сайт Taobao.com, принадлежащий крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, пишет газета.
Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на 30 июня 2018 года штат компании составил 575,7 тысячи человек.
Президент США Дональд Трамп
10 июня, 17:17
Трамп обвинил Facebook, Amazon и Google в сговоре с демократами
621001
Обсудить 0
Amazon.com, Inc.СШАВ миреЭкономика
Рекомендуем
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing
В США перенесли тестовый полет космического корабля Starliner
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он пользуется личным телефоном
Петр Порошенко
Депутат Госдумы усмотрел страх Порошенко в его словах о Путине
Эво Моралес в Мехико
Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Бездомный кот
В Сети появилась новая звезда – говорящий кот Гамбино
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами
Суд приостановил передачу Конгрессу финансовых документов Трампа
Здание Белого дома в Вашингтоне
Белый дом снова отказался от участия в слушаниях по импичменту
Участники акции Fridays For Future, требущей предпринять действия для защиты окружающей среды, в Мадриде у здания Конгресса депутатов. 15 марта 2019
В Мадриде тысячи человек приняли участие в "Марше за климат"
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта
Добыча нефти в Мексиканском заливе
В Мексике заявили об обнаружении крупного месторождения нефти
Военно-морской аэродром Пенсакола в штате Флорида
Эр-Рияд будет сотрудничать с США по делу о стрельбе во Флориде
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 10 октября 2018
Биржи США закончили торги ростом на оптимизме вокруг торговли с КНР
Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи
Катар заявил о первых переговорах с Саудовской Аравией с 2017 года
Сьюдад-де-Куэцалан в штате Пуэбла, в Мексике
В Мексике четыре человека стали жертвами взрыва, сообщают СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Греции около 80 человек задержали за участие в беспорядках
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Лента новостейМолния