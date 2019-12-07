В США перенесли тестовый полет космического корабля Starliner

"В пятницу, 6 декабря, мы успешно провели генеральную репетицию (запуска), крайне важный шаг на этапе подготовки к старту. В виду задержки по погодным условиям запуска грузовой миссии к МКС, мы не смогли осуществить это в четверг, 5 декабря, как планировалось. В связи с этим дата старта должна перенестись на один день", - пояснили в компании.