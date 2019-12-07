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В США перенесли тестовый полет космического корабля Starliner
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РИА Новости

В США перенесли тестовый полет космического корабля Starliner

04:43 07.12.2019
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© Flickr / NASA HQ PHOTOПилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing
© Flickr / NASA HQ PHOTO
ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Компания United Launch Alliance (ULA) уточнила дату тестового полета новейшего космического корабля Starliner, запуск планируется 20 декабря, сообщила пресс-служба компании.
"Запуск ракеты-носителя Atlas V для тестового орбитального полета корабля Starliner компании Boeing сейчас запланирован на 20 декабря", - сообщила в пятницу ULA, которой принадлежит ракета-носитель.
Ранее планировалось, что первый полет корабля Starliner в беспилотном режиме к МКС состоится 17 декабря. Затем из-за возникших, но уже решенных проблем с ракетой-носителем запуск был перенесен на 19 декабря.
"В пятницу, 6 декабря, мы успешно провели генеральную репетицию (запуска), крайне важный шаг на этапе подготовки к старту. В виду задержки по погодным условиям запуска грузовой миссии к МКС, мы не смогли осуществить это в четверг, 5 декабря, как планировалось. В связи с этим дата старта должна перенестись на один день", - пояснили в компании.
Ранее в среду из-за неблагоприятных погодных условий был задержан старт корабля Dragon компании SpaceX к МКС, вместо этого корабль был запущен с космодрома на мысе Канаверал на сутки позже - в четверг, 5 декабря.
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В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Ожидается, что корабли Crew Dragon и Starliner совершат испытательные полеты с экипажами в первой половине 2020 года, после чего будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.
Корабли Starliner будут запускаться с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Atlas V, на первой ступени которой используется российский двигатель РД-180 разработки НПО "Энергомаш".
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StarlinerUnited Launch AllianceКанавералМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСШАВ мире
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