РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-07T04:40+0300
https://ria.ru/20191207/1562086875.html
Названа ранее неизвестная причина рака
https://cdn24.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_0:210:4844:2935_1036x0_80_0_0_a02410cb1c1ef3a9d2bf07e2534cb8e4.jpg
РИА Новости

Названа ранее неизвестная причина рака

04:40 07.12.2019
49958
© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / vitanovski
Раковые клетки. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. На риск развития онкологических заболеваний влияют не только онкогены и гены-супрессоры опухолей, но и вариации в ДНК, которые влияют на экспрессии этих генов, выяснила международная группа исследователей. Результаты их работы опубликованы в журнале British Journal of Cancer.
Специалисты считают, что их исследование проливает новый свет на причины развития рака. Понимание того, как некодирующая последовательность белков ДНК, часто именуемая как "мусорная ДНК", влияет на возникновение рака, может усовершенствовать генетическое сканирование на определение риска развития онкологического заболевания, подчеркивается в их работе.
Исследователи проанализировали более шести миллионов вариаций генов в 13 различных тканях тела человека. Специалисты таким образом пытались выяснить, существует ли корреляция между наличием определенного отличия последовательности ДНК и определенным поведением генов.
В результате исследователи обнаружили, что некоторые последовательности связаны с онкогенами и генами, подавляющими развитие опухоли. Кроме того, им удалось выяснить, что такие вариации в основном встречаются в регионах ДНК, которые отвечают за регуляцию иммунной системы и специфичных для каждой из тканей внутриклеточных процессов.
Женщина держит таблетку
Вчера, 04:34РИА Наука
Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
Исследователи планируют продолжить изучение ДНК для разработки системы искусственного интеллекта, чтобы усовершенствовать прогнозирование риска развития рака.
595164312
Обсудить 1
РИА НаукаракЗдоровьеСША
Рекомендуем
Светлана Медведева
Пресс-секретарь прокомментировал "расследование" про жену Медведева
Михаил Каабак
Каабак ответил на вопрос о пересадке человеку головы
Автомобиль полиции на дороге
В центре Москвы произошла массовая драка в кафе
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта
Олег Ивашев-Мусатов
Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
Настил с изюминкой: 8 идей для оформления пола в доме или квартире
Эксперт рассказал, как отражается теплый пол на плате за услуги ЖКХ
Новогоднее оформление Москвы
Сохраняй, что имеешь: астрологи ухудшили прогноз на новый год
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко потребовала наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Общественный туалет в Московском метрополитене
Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Пилот в кабине пассажирского самолета Airbus A350 в аэропорту Шереметьево
Откровения летчиков о том, чего не знают пассажиры
Юрий Лоза ответил лидеру Ногу свело!
Лоза ответил лидеру "Ногу свело!" на слова о "деградации" россиян
Транзит газа через ГИС Суджа
Украина поставила условие России по газовым спорам
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
В Сбербанке рассказали о популярных схемах кражи денег с карт
Крымский мост
В Крыму заявили, что марш экстремистов закончится еще на старте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
07:15В Приморье прошли обыски в департаменте лесного хозяйства
Лента новостейМолния