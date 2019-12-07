Суд приостановил передачу Конгрессу финансовых документов Трампа

Повестки были выданы еще в апреле этого года контролируемыми демократами комитетами по разведке и по финансовым услугам палаты представителей. В них Deutsche Bank и Capital One предписывалось предоставить финансовую документацию в рамках расследования предполагаемого иностранного вмешательства в президентские выборы.