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Исследование показало, какое шампанское предпочитают россияне
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РИА Новости

Исследование показало, какое шампанское предпочитают россияне

03:54 07.12.2019 (обновлено: 07:20 07.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБокалы с шампанским винодельческой агрофирмы "Золотая Балка"
Бокалы с шампанским винодельческой агрофирмы Золотая Балка
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россиянам среди игристых вин больше всего нравится "Чинзано" и "Новый свет", но самая значительная доля продаж этого продукта приходится на бренд "Абрау-Дюрсо", показало исследование российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющееся в распоряжении РИА Новости.
По данным исследования, топ-3 шампанского, которое чаще всего берут россияне, возглавило "Абрау Дюрсо": на него приходится 26% от всех покупок шампанского в праздничный период. Средняя оценка потребителей этого продукта — 4,3 балла по пятибальной системе. На втором месте бренд "Исток": на него пришлось 10,6% покупок, средняя оценка — 3,89 балла. Замыкает тройку лидеров "Франкориани": 10,1% покупок, средняя оценка — 3,97 балла.
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Истина в шампанском: как выбрать правильный новогодний напиток
При этом топ-3 шампанского, которое пользователи оценивают выше всего, выглядит иначе. Здесь на первом месте "Чинзано": средняя оценка — 4,86 балла. Но доля покупок этой марки - всего 0,5%. На втором месте "Новый свет": средняя оценка — 4,72 балла, а доля покупок — 1,5%. Замыкает рейтинг "Ганча": средняя оценка — 4,67%, доля покупок — 1%.
По данным исследования, интерес к шампанскому у российских потребителей в течение года не очень высок: среди общего количества покупок алкоголя доля шампанского составляет всего лишь 1,9%.
Таким образом, самое высокооцененное шампанское покупают реже, чем любое другое.
"Вероятно, это связано с тем, что шампанское редко берут просто так, на вечер — как пиво или вино: скорее, по случаю, когда есть, что отпраздновать. Это также подтверждают результаты исследования: шампанское чаще берут в значимые даты — 8-го марта, 14-го февраля, 9-го мая", - говорится в исследовании.
К Новому году интерес к игристому вину вырастает в 12,5 раза по сравнению со среднегодовым показателем и составляет 14,9% от общего объема покупок алкоголя.
Посетители пивного бара
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