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2019-12-07T03:46+0300
https://ria.ru/20191207/1562086640.html
Первый запуск спутников OneWeb с Байконура планируется на 30 января
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РИА Новости

Первый запуск спутников OneWeb с Байконура планируется на 30 января

03:46 07.12.2019
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© Фото : страница Greg Wyler в TwitterСпутники в лаборатории компании OneWeb
Спутники в лаборатории компании OneWeb
© Фото : страница Greg Wyler в Twitter
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Первый запуск с космодрома Байконур британских спутников связи OneWeb намечается на конец января, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании "Главкосмос" (дочернее предприятие Роскосмоса).
В конце ноября источник РИА Новости на космодроме рассказал, что запуск спутников OneWeb перенесен с 23 января на конец января-февраль из-за задержек с изготовлением космических аппаратов. До этого старт планировался на 19 декабря и был отложен по аналогичной причине.
"Работы по пускам космических аппаратов OneWeb идут по графику, в соответствии с которым первый пуск с космодрома Байконур запланирован на 30 января 2020 года", - сказал собеседник агентства.
Для запуска 34 спутников будет использована ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М".
В июне 2015 года Роскосмос подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат". Всего с Байконура намечается выполнить девять пусков, с Восточного - восемь, с Куру - четыре (один уже проведен в феврале 2019 года).
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В апреле 2019 года главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель в интервью газете Australian заявил, что начальная группировка из 650 спутников начнет предоставлять коммерческие услуги в 2021 году, после чего будет доведена до 2 тысяч космических аппаратов к 2026 году.
OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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