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Донецк и Киев заявили об окончании разведения сил и ждут реакции ОБСЕ
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РИА Новости

Донецк и Киев заявили об окончании разведения сил и ждут реакции ОБСЕ

03:38 07.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Ополченцы и украинские силовики заявили о завершении разведения сил у населенного пункта Петровское в Донбассе. Теперь они ожидают верификации со стороны наблюдателей миссии ОБСЕ. Только после подтверждения процесс разведения будет считаться завершенным.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию. Затем 22 ноября стороны начали демонтаж фортификационных сооружений. Согласно плану-графику, это финальный этап разведения сил. Выполнить все эти мероприятия они должны были в течение 30 дней.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе Петровского состоялся три года назад. При этом в ДНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участка разведения и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.

Сложности разведения

Приступить к устранению нарушений на участке разведения сил "Петровское-Богдановка" Донецк и Киев должны были в начале октября. Тогда ополченцы три дня запускали белую сигнальную ракету в знак готовности начать отвод сил. Ответа со стороны украинских силовиков не последовало.
Мирослав Лайчак
29 ноября, 15:25
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Вторая попытка была предпринята 4 ноября. Однако в Киеве заявили, что процесс не может начаться из-за якобы нарушений режима прекращения огня в этом районе.
С третей попытки - 9 ноября - стороны начали отвод сил. Ополченцы отвели с участка 14 человек личного состава, пулемет "Утес" и гранатомет. Силовики заявили, что отводу подлежат 42 военных, три боевых бронированных машин и 48 единиц стрелкового оружия.
Процесс разведения в районе Петровского проходил на фоне провокаций. Украинские силовики и ополченцы обвиняли друг друга в обстрелах в этом районе. По данным ДНР, с 10 ноября в районе участка разведения сил зафиксировано несколько десятков нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
В Народной милиции ДНР допускали, что обстрелы могут быть связаны с попыткой дестабилизировать ситуацию у Петровского и сорвать процесс устранения нарушений. В ведомстве также отмечали, что, несмотря на отвод войск и разминирование, украинские силовики размещают вооружение и устанавливают новые мины на дороге в районе участка разведения сил.
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"Командование вооруженных формирований Украины под прикрытием Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляет минирование участка разведения сторон. Нашими наблюдателями отмечено проведение инженерных работ по установке более 200 противотанковых мин вблизи участка разведения, а также 70 мин непосредственно на самом участке разведения сил и средств", - заявлял представитель ведомства.

Подтверждение - за ОБСЕ

Отвод сил на расстояние не менее километра от линии соприкосновения, разминирование территории, устранение фортификационных сооружений. Это основные этапы, которые украинские силовики и ополченцы должны были завершить в течение месяца.
Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили процесс разведения, о чем уведомили миссию ОБСЕ. По данным представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, саперы республики на участке разведения обнаружили 55 мин, четыре гранаты, четыре взрывателя и девять патронов.
"Демонтировано 100 метров траншеи, из них 10 - в пределах участка разведения и 90 - вдоль, а также две стрелковые ячейки", - отметили в представительстве.
Украинские силовики заявили о завершении процесса со своей стороны 6 декабря. В пресс-центре операции объединенных сил Украины отметили, что сотрудники Госслужбы по ЧС изъяли 244 взрывоопасных предмета, демонтированы 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений.
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"Завтра начнется верификация представителями СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств", - сообщили в пресс-центре.
В пресс-службе СММ ОБСЕ заявляли, что "верификация начнется, когда стороны уведомят миссию о завершении процесса разведения".
"Миссия будет продолжать устанавливать факты и проводить их верификацию на местах на участке разведения в районе Петровского, а также по всей Украине. Все соответствующие результаты наблюдений будут отображены в отчетах СММ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ОБСЕ.
Разведение сил в районе Петровского будет считаться завершенным после подтверждения этого в отчете миссии ОБСЕ.

Ушли, но обещали вернуться?

После разведения сил ни украинские силовики, ни ополченцы не могут находиться на участках отвода. Это прописано в рамочном решении о разведении сил и средств.
Поверенный в делах США на Украине Вильям Тейлор заявил, что после разведения сил в Донбассе на эти участки могут зайти украинские полицейские и Нацгвардия. О возможности возвращения украинских силовиков на прежние позиции заявлял глава МИД Украины Вадим Пристайко.
"Если мы увидим, что та сторона не выполняет, более того, планирует какие-то агрессивные действия, наши вооруженные силы займут свои позиции", - заявлял он.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения сил ДНР ответит симметрично. Парламент ДНР на внеочередном заседании принял соответствующее постановление.
"В случае введения в нарушение рамочного решения на демилитаризованный участок разведения сил в районе Петровского контингента Национальной полиции или сил национальной гвардии Украины, в зону разведения сил и средств должны быть симметрично введены подразделения внутренних дел ДНР", - озвучивал текст постановления депутат Народного совета ДНР Виталий Кравец.
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Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов назвал заявления о возможном размещении сил на участках после завершения разведения неприемлемыми.
"Такое никак не поспособствует доверию, тем более что в 2016 году киевские власти уже проделали такой маневр в Петровском и Золотом (еще один участок разведения сил в Донбассе - ред.) и полностью обнулили результаты первого разведения сил", - отмечал Грызлов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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