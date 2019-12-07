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В Мадриде тысячи человек приняли участие в "Марше за климат"
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РИА Новости

В Мадриде тысячи человек приняли участие в "Марше за климат"

03:15 07.12.2019 (обновлено: 07:24 07.12.2019)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкУчастники акции Fridays For Future, требущей предпринять действия для защиты окружающей среды, в Мадриде у здания Конгресса депутатов. 15 марта 2019
Участники акции Fridays For Future, требущей предпринять действия для защиты окружающей среды, в Мадриде у здания Конгресса депутатов. 15 марта 2019
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Конфедерация экологических групп "Экологи в действии" – организаторы "Марша за климат" в Мадриде – заявили, что более полумиллиона человек примкнули к этой акции протеста в пятницу, а испанская полиция сообщает только о 15 тысячах участников.
Шествие "Марш за климат" прошло в Мадриде в связи с международной климатической конференцией COP25. В нем приняли участие шведская школьница Грета Тунберг, получившая всемирную известность как экоактивистка, а также представители индейских народов и организаций Greenpeace, "Экологи в действии", "Альянс за климат", "2020 Восстание за климат", движения "Пятницы ради будущего".
Митинг в защиту климата в Берлине. 29 ноября 2019
29 ноября, 16:33
В Берлине около 10 тысяч человек вышли на митинг в защиту климата
"Сегодня мы говорим о марше за климат #6DPorElClima, в рамках которого более 500 тысяч человек вышли на улицы", — написали в Twitter "Экологи в действии".
По данным национальной полиции, которые приводит газета País, численность акции в 30 раз меньше — 15 тысяч человек.
Грета Тунберг приехала в Мадрид на ночном поезде из Лиссабона, куда она прибыла во вторник вместе с отцом на частном катамаране Vagabonde. Плавание, начавшееся от берегов США, продлилось три недели.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней принимают участие представители почти 200 стран, на мероприятие аккредитовались около 30 тысяч человек.
Экоактивисты во время акции протеста у штаб квартиры ОПЕК в Вене
5 декабря, 13:01
В Вене защитники климата устроили акцию протеста у здания ОПЕК
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