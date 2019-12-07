В Мадриде тысячи человек приняли участие в "Марше за климат"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Конфедерация экологических групп "Экологи в действии" – организаторы "Марша за климат" в Мадриде – заявили, что более полумиллиона человек примкнули к этой акции протеста в пятницу, а испанская полиция сообщает только о 15 тысячах участников.
Шествие "Марш за климат" прошло в Мадриде в связи с международной климатической конференцией COP25. В нем приняли участие шведская школьница Грета Тунберг, получившая всемирную известность как экоактивистка, а также представители индейских народов и организаций Greenpeace, "Экологи в действии", "Альянс за климат", "2020 Восстание за климат", движения "Пятницы ради будущего".
"Сегодня мы говорим о марше за климат #6DPorElClima, в рамках которого более 500 тысяч человек вышли на улицы", — написали в Twitter "Экологи в действии".
По данным национальной полиции, которые приводит газета País, численность акции в 30 раз меньше — 15 тысяч человек.
Más de 500.000 personas estamos abarrotando las calles de Madrid para exigir medidas contundentes ante la emergencia climática. https://t.co/7hDE5DfVho— Ecologistas en Acción (@ecologistas) 6 декабря 2019 г.
😊✊🏽💚 #6DPorElClima pic.twitter.com/yi37fiM5Pm
Грета Тунберг приехала в Мадрид на ночном поезде из Лиссабона, куда она прибыла во вторник вместе с отцом на частном катамаране Vagabonde. Плавание, начавшееся от берегов США, продлилось три недели.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней принимают участие представители почти 200 стран, на мероприятие аккредитовались около 30 тысяч человек.
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