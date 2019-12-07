В Мадриде тысячи человек приняли участие в "Марше за климат"

В Берлине около 10 тысяч человек вышли на митинг в защиту климата

В Берлине около 10 тысяч человек вышли на митинг в защиту климата

Грета Тунберг приехала в Мадрид на ночном поезде из Лиссабона, куда она прибыла во вторник вместе с отцом на частном катамаране Vagabonde. Плавание, начавшееся от берегов США, продлилось три недели.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней принимают участие представители почти 200 стран, на мероприятие аккредитовались около 30 тысяч человек.