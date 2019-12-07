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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-07T10:17+0300
https://ria.ru/20191207/1562086451.html
Сохраняй, что имеешь: астрологи ухудшили прогноз на новый год
https://cdn21.img.ria.ru/images/156197/19/1561971988_0:323:3065:2047_1036x0_80_0_0_162af41b2ec5b4dfabd573312510ff1d.jpg
РИА Новости

Сохраняй, что имеешь: астрологи ухудшили прогноз на новый год

03:15 07.12.2019 (обновлено: 10:17 07.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНовогоднее оформление Москвы
Новогоднее оформление Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Наступающий 2020 год — високосный, и это повод для волнений: в нем россиян может ждать не только дополнительный 366-й день, но и ряд неприятностей. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала астролог Любовь Калиновская.
По мнению астрологов, россиянам в новом году лучше заняться сохранением того, что они имеют, а не стараться резко поменять жизнь — то есть, например, лучше не менять работу или семейное положение.
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Как отметила Калиновская, главной опасностью предстоящего года станет "буря эмоций", которые захлестнут россиян и затуманят их логический подход.
"В 2020 году на Земле будет много сложных астрологических энергий. В этот год нежелательно жениться или разводиться. Надо будет сосредоточиться на том, как сохранить то, что есть на сегодняшний момент. Если люди захотят оформить свои отношения в этот год, то, скорее всего, это будет сделано на эмоциональном фоне, а не на логичном фоне. Логика в таких случаях будет отключена", — рассказала астролог.
Главным виновником того, что 2020 год будет не очень хорошим, считается Марс. Активность этой планеты может подтолкнуть россиян к необдуманным поступкам, отметила Калиновская.
"Следующий год будет фактически годом Марса, воинствующим годом. Энергии на Земле будут агрессивными и тяжелыми. Под их воздействием таких энергий, человек начинает вести себя недостаточно корректно и недостаточно правильно по отношению к себе и другим людям. Человек будет подвластен эмоциям и может совершить много неправильных действий", — уверена астролог.
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