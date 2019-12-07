Сохраняй, что имеешь: астрологи ухудшили прогноз на новый год

"В 2020 году на Земле будет много сложных астрологических энергий. В этот год нежелательно жениться или разводиться. Надо будет сосредоточиться на том, как сохранить то, что есть на сегодняшний момент. Если люди захотят оформить свои отношения в этот год, то, скорее всего, это будет сделано на эмоциональном фоне, а не на логичном фоне. Логика в таких случаях будет отключена", — рассказала астролог.