Сохраняй, что имеешь: астрологи ухудшили прогноз на новый год

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Наступающий 2020 год — високосный, и это повод для волнений: в нем россиян может ждать не только дополнительный 366-й день, но и ряд неприятностей. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала астролог Любовь Калиновская.
По мнению астрологов, россиянам в новом году лучше заняться сохранением того, что они имеют, а не стараться резко поменять жизнь — то есть, например, лучше не менять работу или семейное положение.
Как отметила Калиновская, главной опасностью предстоящего года станет "буря эмоций", которые захлестнут россиян и затуманят их логический подход.
"В 2020 году на Земле будет много сложных астрологических энергий. В этот год нежелательно жениться или разводиться. Надо будет сосредоточиться на том, как сохранить то, что есть на сегодняшний момент. Если люди захотят оформить свои отношения в этот год, то, скорее всего, это будет сделано на эмоциональном фоне, а не на логичном фоне. Логика в таких случаях будет отключена", — рассказала астролог.
Главным виновником того, что 2020 год будет не очень хорошим, считается Марс. Активность этой планеты может подтолкнуть россиян к необдуманным поступкам, отметила Калиновская.
"Следующий год будет фактически годом Марса, воинствующим годом. Энергии на Земле будут агрессивными и тяжелыми. Под их воздействием таких энергий, человек начинает вести себя недостаточно корректно и недостаточно правильно по отношению к себе и другим людям. Человек будет подвластен эмоциям и может совершить много неправильных действий", — уверена астролог.
12 ноября, 03:00Астрологи рассказали, в чем нельзя встречать 2020 год