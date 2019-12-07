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В Мексике четыре человека стали жертвами взрыва, сообщают СМИ
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РИА Новости

В Мексике четыре человека стали жертвами взрыва, сообщают СМИ

03:05 07.12.2019 (обновлено: 03:06 07.12.2019)
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CC0 / Pixabay/CrismarPerez / Сьюдад-де-Куэцалан в штате Пуэбла, в Мексике
Сьюдад-де-Куэцалан в штате Пуэбла, в Мексике
CC0 / Pixabay/CrismarPerez /
МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Взрыв в окрестностях города Пуэбла в одноименном мексиканском штате унес жизни по меньшей мере четырёх человек, десять человек ранены, сообщило издание Sol de Mexico.
"Раненых доставили в больницы Пуэблы. Сообщалось о четырёх погибших, однако цифра может увеличиться", - говорится в публикации.
Издание пишет, что взорваться мог порох или пиротехника, другие подробности отсутствуют. Официальных версий инцидента и комментариев властей на момент публикации не поступало.
Взрывы пиротехники с летальным исходом нередки в Мексике, где любой праздник отмечается массовым запуском салютов. Неделю назад в соседнем Тультепеке молодой человек и малолетний ребёнок погибли при взрыве на нелегальном складе пиротехники, пострадали соседние дома.
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