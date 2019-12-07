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Катар заявил о первых переговорах с Саудовской Аравией с 2017 года
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РИА Новости

Катар заявил о первых переговорах с Саудовской Аравией с 2017 года

02:58 07.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНовостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи
Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Катар ведет переговоры с Саудовской Аравией для восстановления отношений, разорванных более 2,5 года назад, сообщил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани.
"Ведутся переговоры с нашими братьями в Саудовской Аравии, и мы надеемся, что они приведут к положительным результатам", - сказал аль-Тани в пятницу телеканалу "Аль-Джазира".
Он указал, что им удалось продвинуться от тупика в кризисе вокруг Катара до разговора о будущем видении отношений. При этом, по его словам, переговоры не ведутся вокруг выдвинутых Саудовской Аравией и тремя ее союзниками 13 требований к Дохе, в числе которых было и закрытие телеканал "Аль-Джазира".
Глава МИД подчеркнул, что Катар проводит независимую политику, и его "внутренние дела не будут предметом переговоров с какими-либо сторонами".
В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и установили его транспортную блокаду. Доха отвергла обвинения, связав их с завистью к ее экономическим успехам.
Министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сереем Лавровым
15 октября, 15:01
МИД Катара назвал причины напряженных отношений с Саудовской Аравией
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