Катар заявил о первых переговорах с Саудовской Аравией с 2017 года

"Ведутся переговоры с нашими братьями в Саудовской Аравии, и мы надеемся, что они приведут к положительным результатам", - сказал аль-Тани в пятницу телеканалу "Аль-Джазира".

Он указал, что им удалось продвинуться от тупика в кризисе вокруг Катара до разговора о будущем видении отношений. При этом, по его словам, переговоры не ведутся вокруг выдвинутых Саудовской Аравией и тремя ее союзниками 13 требований к Дохе, в числе которых было и закрытие телеканал "Аль-Джазира".