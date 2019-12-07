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В новогодней столице России Рязани пройдет парад Дедов Морозов
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РИА Новости

В новогодней столице России Рязани пройдет парад Дедов Морозов

02:43 07.12.2019
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкУчастники во время праздничного шествия Дедов Морозов в Рыбинске
Участники во время праздничного шествия Дедов Морозов в Рыбинске
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Новогодняя столица России Рязань примет в субботу парад Дедов Морозов, в городе пройдет танцевальный флешмоб и лазерное шоу.
"Новогодняя столица России" - проект Министерства культуры Российской Федерации, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей. В период с 2013 по 2019 год семь городов удостоились этой чести. Седьмого января 2019 года Рязань получила от Тулы переходящий символ проекта – снежинку.
Представитель администрации Рязани рассказала РИА Новости, что на выходных состоится торжественное открытие новогодней столицы, запланировано множество ярких событий.
"К нам приехали Деды Морозы из Великого Устюга и Якутии. Они проведут церемонию открытия праздника. Также они примут участие в параде Дедов Морозов и других сказочных персонажей, который в 16.00 стартует с площади Победы. В шествии примут участие 2 тысячи человек", - рассказала собеседница.
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Парад завершится на площади Ленина, где пройдут танцевальный флешмоб у главной елки города, лазерное шоу и концерт, в котором примут участие сказочные персонажи - Авдотья Рязаночка, Забава Путятишна, Евпатий и Рязанский Косопуз.
"В воскресенье в Лесопарке пройдет открытие Новогодней деревни, резиденции Деда Мороза. До окончания новогодних праздников там будут работать Дед Мороз и Снегурочка. В деревне будут проходить мастер-классы для детей, интерактивные программы, концерты. В программе открытия встреча с якутским Дедом Морозом, зажигательные песни и хороводы, игры на свежем воздухе, концерт, фаер-шоу", - рассказала представитель горадминистрации.
Вечером того же дня рязанцам и гостям города предложат окунуться в атмосферу XIX века. "На Почтовой улице появится почтальон в сопровождении ансамбля барабанщиц. Он проследует к зданию Главпочтамта, где со сцены расскажет о предстоящих новогодних событиях. По пути он будет собирать письма, адресованные Деду Морозу, а взамен выдавать праздничные поздравительные открытки", - отметила собеседница.
Торжественная церемония закрытия новогодней столицы пройдет 7 января.
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Новый год—2020Новый ГодДед МорозМинистерство культуры РФРязаньОбщество
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