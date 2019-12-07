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Присяжные приняли сторону Маска в деле о клевете
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РИА Новости

Присяжные приняли сторону Маска в деле о клевете

02:32 07.12.2019 (обновлено: 06:02 07.12.2019)
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© AP Photo / Mark LennihanИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Mark Lennihan
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Присяжные окружного суда в Лос-Анджелесе приняли решение в пользу главы компаний SpaceX и Tesla Inc Илона Маска по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, которого предприниматель называл педофилом, сообщает агентство Рейтер из зала суда.
Причины, по которым суд присяжных принял такое решение, пока не сообщаются.
Ансуорт участвовал в июне 2018 года в масштабной операции по спасению 12 детей и тренера из затопленной пещеры в Таиланде. Он обнаружил их местонахождение в пещере и собрал команду, которой удалось их спасти. Маск и его компания SpaceX направили в Таиланд небольшую подводную лодку собственного устройства и прислали в помощь дайверам. Ансуорт в одном из интервью заявил, что подлодку невозможно использовать, что это лишь пиар-трюк и что Маск может "засунуть свою подлодку в одно место".
После этого Маск неоднократно обзывал дайвера педофилом и насильником детей. В письмах к журналистам американских изданий Маск продвигал теорию о том, что Ансуорт специально поселился в Таиланде, чтобы жениться на несовершеннолетней. На фоне критики Маск удалил такие твиты и извинился, заявив, что делал свои заявления под влиянием эмоций.
Однако Ансуорт подал на него в суд и требует опровержения порочащих его сведений и возмещения морального ущерба в размере 75 тысяч долларов. После подачи иска Маск заявил, что слова pedo guy, которыми он публично обозвал Ансуорта, вовсе не означали "педофил".
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
19 октября, 01:14
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
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Илон МаскЛос-АнджелесСШАВ мире
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