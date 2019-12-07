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ФБР возглавит расследование стрельбы на авиабазе во Флориде
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РИА Новости

ФБР возглавит расследование стрельбы на авиабазе во Флориде

02:02 07.12.2019 (обновлено: 03:37 07.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США будет руководить расследованием на базе ВМС "Пенсакола" во Флориде, сообщило отделение ведомства в Джексонвилле.
"Теперь ФБР является ведущим следственным органом. Мы направили ресурсы, в том числе оперативную группу по сбору доказательств, для осмотра места преступления, и мы сотрудничаем с прокуратурой и всеми нашими партнерами на местном и федеральном уровнях, а также на уровне штата", — говорится в сообщении ФБР, опубликованном в Twitter.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли четыре человека, включая стрелка. Еще семеро получили ранения. Детали происшествия правоохранительные органы пока не разглашают.
Губернатор штата Рон Десантис заявил, что стрелявший был военнослужащим ВВС Саудовской Аравии, который проходил обучение на базе.
Военно-морской аэродром Пенсакола в штате Флорида
01:13
Эр-Рияд будет сотрудничать с США по делу о стрельбе во Флориде
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Стрельба на авиабазе во ФлоридеФБРВоенно-морские силы СШАСаудовская АравияДжексонвиллСШАПроисшествияВ мире
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