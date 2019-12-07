Биржи США закончили торги ростом на оптимизме вокруг торговли с КНР

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Ведущие промышленные индексы Ведущие промышленные индексы США закончили торги в пятницу уверенным ростом - около 1% - после позитивных комментариев американского президента Дональда Трампа о развитии торговых переговоров с Китаем , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.00 по Вашингтону (0.00 мск) фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличился на 1,16%, до 27997,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,99%, до 8655,301 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1%, до 3148,65 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы развития торгового конфликта США и Китая. Так, надежды трейдеров на возможность заключения торгового соглашения немного увеличились после того, как Трамп заявил, что переговоры с Китаем по вопросу краткосрочной сделки "продвигаются вперед". Он также добавил, что вопрос о новом повышении пошлин 15 декабря не обсуждается.

При этом китайские официальные лица настаивают на том, что обе стороны должны одновременно отменить некоторые существующие тарифы на товары друг друга в рамках первой фазы торгового соглашения.