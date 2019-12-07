Белый дом снова отказался от участия в слушаниях по импичменту

Ранее Надлер уже направлял запрос в Белый дом с приглашением президенту США Дональду Трампу на слушания по импичменту 4 декабря, но получил отказ. Следующие слушания должны состояться 9 декабря. Таким образом, это уже второй отказ на приглашение Надлера.

В ответ на очередное приглашение адвокат американской администрации назвал расследование демократов по импичменту "совершенно необоснованным".

"Мы не видим причин для участия, потому что процесс несправедливый... Нам не дали возможности равноправно участвовать в процессе. Спикер уже объявила о заранее определенном результате, и они (демократы) не дадут нам возможности вызвать каких-либо свидетелей", - говорится в письме.

Ранее Трамп не исключил, что даст показания в конгрессе в рамках рассмотрения импичмента.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявляла, что Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента. Пресс-секретарь президента Стефани Гришэм сообщила, что рассчитывает на честный процесс в сенате, который примет окончательное решение по этим обвинениям.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.