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Белый дом снова отказался от участия в слушаниях по импичменту
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РИА Новости

Белый дом снова отказался от участия в слушаниях по импичменту

01:51 07.12.2019 (обновлено: 06:03 07.12.2019)
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© РИА Новости / Денис Ворошилов / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Денис Ворошилов
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Белый дом сообщил конгрессу США в пятницу, что на следующей неделе, 9 декабря, не будет участвовать в слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу в юридическом комитете палаты представителей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо адвоката Белого дома Пэта Чиполлона главе этого комитета Джерролду Надлеру.
Ранее Надлер уже направлял запрос в Белый дом с приглашением президенту США Дональду Трампу на слушания по импичменту 4 декабря, но получил отказ. Следующие слушания должны состояться 9 декабря. Таким образом, это уже второй отказ на приглашение Надлера.
В ответ на очередное приглашение адвокат американской администрации назвал расследование демократов по импичменту "совершенно необоснованным".
"Мы не видим причин для участия, потому что процесс несправедливый... Нам не дали возможности равноправно участвовать в процессе. Спикер уже объявила о заранее определенном результате, и они (демократы) не дадут нам возможности вызвать каких-либо свидетелей", - говорится в письме.
Ранее Трамп не исключил, что даст показания в конгрессе в рамках рассмотрения импичмента.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявляла, что Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента. Пресс-секретарь президента Стефани Гришэм сообщила, что рассчитывает на честный процесс в сенате, который примет окончательное решение по этим обвинениям.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
5 декабря, 20:21
Пелоси заявила, что импичмент Трампа не имеет отношения к политике
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
Демократы рассматривают возможность предъявить Трампу ряд обвинений, включая превышение полномочий, воспрепятствование правосудию и конгрессу. В случае если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат, где большинство составляют однопартийцы Трампа - республиканцы, которые не намерены отстранять президента от власти.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Вчера, 15:27
Импичмент ждет. Станет ли Трамп третьим отлученным президентом
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