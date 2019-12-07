Медики рассказали о состоянии вернувшихся из Сирии российских детей

"И девочки, и мальчик соматически здоровы. На сегодняшний момент в немедленном обследовании они не нуждаться. Угрозы для их жизни нет", - сказал Фисенко.

Ранее Кузнецова сообщала, что в списках ее аппарата значатся 146 детей, которые могут находиться в лагерях и тюрьмах в Сирии. Она поясняла, что после пробы ДНК этих детей могут признать российскими гражданами, тесты 49 из них уже подтвердили родственные связи с россиянами.