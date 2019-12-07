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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-07T04:14+0300
https://ria.ru/20191207/1562085812.html
Медики рассказали о состоянии вернувшихся из Сирии российских детей
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068686_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ae8f4a9b13d6a0813cce9d06d9d4d9fb.jpg
РИА Новости

Медики рассказали о состоянии вернувшихся из Сирии российских детей

01:41 07.12.2019 (обновлено: 04:14 07.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Медсестра в прививочном кабинете
 Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Четыре российских ребенка, которые в пятницу прилетели в Москву из Сирии, чувствуют себя хорошо и не нуждаются в немедленном обследовании, сообщил журналистам директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Андрей Фисенко.
Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой сообщили, что четыре ребенка, которые находились в сирийских лагерях и тюрьмах, прилетели в Москву. Далее их направили в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.
"И девочки, и мальчик соматически здоровы. На сегодняшний момент в немедленном обследовании они не нуждаться. Угрозы для их жизни нет", - сказал Фисенко.
Ранее Кузнецова сообщала, что в списках ее аппарата значатся 146 детей, которые могут находиться в лагерях и тюрьмах в Сирии. Она поясняла, что после пробы ДНК этих детей могут признать российскими гражданами, тесты 49 из них уже подтвердили родственные связи с россиянами.
По словам омбудсмена, детей планируют возвращать небольшими группами, чтобы "не было отсрочки". Как отметила Кузнецова, суды в России по признанию факта рождения уже начались, идет процесс оформления документов на тех детей, у которых взяли ДНК.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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Война в СирииНациональный медицинский исследовательский центр здоровья детейАнна КузнецоваСирияРоссияОбщество
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