Британский подросток умер от инсульта после резкого поворота головы

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Семнадцатилетний британец умер от . Семнадцатилетний британец умер от инсульта после резкого поворота головы, пишет таблоид Mirror со ссылкой на мать ребенка и врачей.

По версии судмедэксперта, у Бена Литтлевуда, который не имел вредных привычек, могла разорваться артерия после быстрого поворота головы, в результате чего ему в мозг попал тромб.

Трагедия произошла 3 апреля. Подросток приглядывал за маленькой сестрой, когда его мать ушла на работу. Позже она увидела пропущенный звонок от сына и перезвонила, однако он не брал трубку. Вернувшись домой, мать обнаружила сына на полу кухни и вызвала скорую помощь. Женщина предположила, что ее ребенок споткнулся о собачью миску и ушиб голову при падении.

Литтлевуд скончался в больнице восемь дней спустя. Врачи не сразу поняли, что у подростка случился инсульт — этот диагноз ему поставили лишь через четыре дня после госпитализации, когда его перевели в отделение интенсивной терапии из-за того, что он не приходил в сознание. До этого на снимке КТ мозг выглядел здоровым, и врачи, обратив внимание на шишку на лбу, подозревали, что подросток мог повредить кости черепа.