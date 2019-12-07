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Британский подросток умер от инсульта после резкого поворота головы
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РИА Новости

Британский подросток умер от инсульта после резкого поворота головы

01:33 07.12.2019
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© en.wikipedia.orgСкорая помощь
Скорая помощь
© en.wikipedia.org
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Семнадцатилетний британец умер от инсульта после резкого поворота головы, пишет таблоид Mirror со ссылкой на мать ребенка и врачей.
По версии судмедэксперта, у Бена Литтлевуда, который не имел вредных привычек, могла разорваться артерия после быстрого поворота головы, в результате чего ему в мозг попал тромб.
Трагедия произошла 3 апреля. Подросток приглядывал за маленькой сестрой, когда его мать ушла на работу. Позже она увидела пропущенный звонок от сына и перезвонила, однако он не брал трубку. Вернувшись домой, мать обнаружила сына на полу кухни и вызвала скорую помощь. Женщина предположила, что ее ребенок споткнулся о собачью миску и ушиб голову при падении.
Литтлевуд скончался в больнице восемь дней спустя. Врачи не сразу поняли, что у подростка случился инсульт — этот диагноз ему поставили лишь через четыре дня после госпитализации, когда его перевели в отделение интенсивной терапии из-за того, что он не приходил в сознание. До этого на снимке КТ мозг выглядел здоровым, и врачи, обратив внимание на шишку на лбу, подозревали, что подросток мог повредить кости черепа.
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