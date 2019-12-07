В Чите выберут меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса

ЧИТА, 7 дек - РИА Новости. Ингодинский районный суд Читы в субботу выберет меру пресечения для предпринимателя Ивана Стрельникова, которого подозревают в нарушении правил перевозок на маршруте после ДТП с 19 погибшими.
Авария произошла днем 1 декабря на маршруте Сретенск – Чита, автобус слетел с моста через реку Куэнгу и упал на крышу. В результате погибли 19 человек, госпитализированы 20 пассажиров, из них семеро в тяжелом состоянии.
Ранее Стрельникову, в офисе которого прошли обыски, продлили задержание на 72 часа. Это время следователи попросили у суда для сбора доказательств вины предпринимателя.