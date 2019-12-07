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В Чите выберут меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
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РИА Новости

В Чите выберут меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса

01:23 07.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИндивидуальный предприниматель Иван Стрельников, организатор рейса по маршруту Чита - Сретенск, в суде
Индивидуальный предприниматель Иван Стрельников, организатор рейса по маршруту Чита - Сретенск, в суде
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 7 дек - РИА Новости. Ингодинский районный суд Читы в субботу выберет меру пресечения для предпринимателя Ивана Стрельникова, которого подозревают в нарушении правил перевозок на маршруте после ДТП с 19 погибшими.
Авария произошла днем 1 декабря на маршруте Сретенск – Чита, автобус слетел с моста через реку Куэнгу и упал на крышу. В результате погибли 19 человек, госпитализированы 20 пассажиров, из них семеро в тяжелом состоянии.
Ранее Стрельникову, в офисе которого прошли обыски, продлили задержание на 72 часа. Это время следователи попросили у суда для сбора доказательств вины предпринимателя.
Сотрудник ДПС
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