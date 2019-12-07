В Калининграде барки "Седов" и "Крузенштерн" проводят в кругосветку

КАЛИНИНГРАД, 7 дек - РИА Новости. Российские парусники Российские парусники "Седов" "Крузенштерн" проводят субботу в Калининграде в кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Торжественная церемония, на которой мы проводим "Крузенштерн" и "Седов" в кругосветное плавание, состоится в Калининградском морском рыбном порту 7 декабря. В совместное кругосветное плавание учебный парусный флот Росрыболовства выходит впервые в истории России", - рассказали РИА Новости в Балтийской государственной академии.

В субботу парусники Калининградского государственного технического университета – "Седов" и "Крузенштерн", каждый из которых старше 90 лет, отправляются по маршруту, максимально приближенному к тому, который совершили 200 лет назад российские моряки под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

В следующий раз в порт приписки "Крузенштерн" зайдет не раньше, чем через 10 месяцев, "Седов" проведет в море год. Тридцатилетний фрегат "Паллада" Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета 1 ноября отправился в кругосветку из Владивостока, а уже 1 декабря пересек 180-й меридиан и вошел в Западное полушарие.

По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств. На борту трех парусников Росрыболовства пройдут мореходную практику около 700 курсантов.

Перед экспедицией парусники прошли масштабную ремонтную программу. На "Седове" провели ревизию танков пресной воды, частично благоустроили служебные и жилые помещения для экипажа, улучшили систему кондиционирования воздуха, в машинной части провели техобслуживание главного и вспомогательных двигателей, выполнили частичный небольшой ремонт судовых систем и механизмов.

На "Крузенштерне" тоже благоустроили служебные и жилые помещения, улучшили систему кондиционирования воздуха, установили две новые опреснительные установки. В машинной части провели техобслуживание главного и вспомогательных двигателей. На втором этапе работ выполнили частичный небольшой ремонт судовых систем и механизмов и подготовили служебные помещения.

Четырехмачтовый парусник "Крузенштерн" был построен в 1926 году на верфи Бремерхафена в Германии и при спуске на воду получил название "Падуя". Это последний спущенный на воду винджаммер (буквальный перевод с английского — "выжиматель ветра"). Сначала он использовался как учебное судно и для грузовых перевозок на дальних маршрутах. После Второй мировой войны по репарации парусник перешел СССР, а в 1991 году был передан Калининградскому государственному техническому университету, в состав которого входит и Балтийская госакадемия.