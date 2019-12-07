Эр-Рияд будет сотрудничать с США по делу о стрельбе во Флориде

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему позвонил король Саудовской Аравии и выразил соболезнования в связи со стрельбой на авиабазе во Флориде, устроенной саудовским военным.

Как отмечается в заявлении диппредставительства, "король поручил спецслужбам безопасности Саудовской Аравии сотрудничать с соответствующими американскими ведомствами, чтобы выявить информацию, которая поможет определить причину ужасного нападения".

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли четыре человека, включая стрелка. Еще семеро получили ранения. Детали происшествия правоохранительные органы пока не разглашают.