Apple может выпустить пять новых iPhone в 2020 году, пишет СМИ

Ожидается, что американская корпорация выпустит трехкамерный смартфон с диагональю экрана 6,7 дюйма. Еще одна новинка с тремя камерами получит экран размером не более 6,1 дюйма.
Такую же диагональ будет иметь новый гаджет с двумя камерами. Еще один двухкамерный iPhone оснастят экраном с диагональю 5,4 дюйма. Наконец, самый маленький смартфон из новой линейки получит экран с диагональю не более 4,7 дюйма.
По мнению аналитика, последний гаджет призван заменить iPhone SE с четырехдюймовой диагональю. Он может получить название iPhone SE2. У смартфона появится более мощный процессор — A13.
Эксперт прогнозирует, что его выход придется на первую половину 2020 года. Остальные четыре модели могут выйти во второй половине будущего года. При этом все новинки будут работать с 5G.
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