Apple может выпустить пять новых iPhone в 2020 году, пишет СМИ

Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В будущем году В будущем году Apple может представить сразу пять моделей iPhone нового поколения. Об этом пишет портал Macrumors со ссылкой на отчет аналитика компании TF Securities Минг-Чи Куо.

Ожидается, что американская корпорация выпустит трехкамерный смартфон с диагональю экрана 6,7 дюйма. Еще одна новинка с тремя камерами получит экран размером не более 6,1 дюйма.

Такую же диагональ будет иметь новый гаджет с двумя камерами. Еще один двухкамерный iPhone оснастят экраном с диагональю 5,4 дюйма. Наконец, самый маленький смартфон из новой линейки получит экран с диагональю не более 4,7 дюйма.

По мнению аналитика, последний гаджет призван заменить iPhone SE с четырехдюймовой диагональю. Он может получить название iPhone SE2. У смартфона появится более мощный процессор — A13.