РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-07T09:57+0300
https://ria.ru/20191207/1562085053.html
Apple может выпустить пять новых iPhone в 2020 году, пишет СМИ
https://cdn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878540_0:152:2930:1800_1036x0_80_0_0_356847f4ab323556a856c07ade5cb43d.jpg
РИА Новости

Apple может выпустить пять новых iPhone в 2020 году, пишет СМИ

00:48 07.12.2019 (обновлено: 09:57 07.12.2019)
9816
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В будущем году Apple может представить сразу пять моделей iPhone нового поколения. Об этом пишет портал Macrumors со ссылкой на отчет аналитика компании TF Securities Минг-Чи Куо.
Ожидается, что американская корпорация выпустит трехкамерный смартфон с диагональю экрана 6,7 дюйма. Еще одна новинка с тремя камерами получит экран размером не более 6,1 дюйма.
Такую же диагональ будет иметь новый гаджет с двумя камерами. Еще один двухкамерный iPhone оснастят экраном с диагональю 5,4 дюйма. Наконец, самый маленький смартфон из новой линейки получит экран с диагональю не более 4,7 дюйма.
По мнению аналитика, последний гаджет призван заменить iPhone SE с четырехдюймовой диагональю. Он может получить название iPhone SE2. У смартфона появится более мощный процессор — A13.
Эксперт прогнозирует, что его выход придется на первую половину 2020 года. Остальные четыре модели могут выйти во второй половине будущего года. При этом все новинки будут работать с 5G.
Логотип Apple
28 ноября, 18:23
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone
291203337
Обсудить 5
Apple iPhoneAppleСШАТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков высмеял "странную" идею Зеленского по Донбассу
Юрий Лоза ответил лидеру Ногу свело!
Лоза ответил лидеру "Ногу свело!" на слова о "деградации" россиян
Певица Светлана Лобода
В Сети обсуждают фотографию Лободы с "шестью" пальцами на ноге
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта
Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский
Глава Роспечати назвал три лучших книги года
Крымский мост
В Крыму заявили, что марш экстремистов закончится еще на старте
Раковые клетки
Названа ранее неизвестная причина рака
Михаил Каабак
Каабак ответил на вопрос о пересадке человеку головы
Здание американского Сената в Вашингтоне
В сенате рассмотрят проект о признании России страной-террористом
Гречневая каша
В Минсельхозе объяснили причину повышения цен на гречку
Бездомный кот
В Сети появилась новая звезда – говорящий кот Гамбино
Новогодние украшения в Рязани
Праздники начинаются! Названы лучшие события первых выходных зимы
Автомобиль полиции на дороге
В центре Москвы произошла массовая драка в кафе
Скорая помощь
Британский подросток умер от инсульта после резкого поворота головы
Чиновница из Ленинградской области матом подбодрила молодежь
Чиновница из Ленинградской области матом "подбодрила" молодежь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Греции около 80 человек задержали за участие в беспорядках
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Лента новостейМолния