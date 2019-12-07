РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-07T01:38+0300
https://ria.ru/20191207/1562084995.html
В Крыму заявили, что марш экстремистов закончится еще на старте
https://cdn21.img.ria.ru/images/156198/98/1561989837_0:211:2049:1363_1036x0_80_0_0_b9d9b73ff287741955e3c44b356766c7.jpg
РИА Новости

В Крыму заявили, что марш экстремистов закончится еще на старте

00:40 07.12.2019 (обновлено: 01:38 07.12.2019)
47657
© Фото : страница "Крымский мост" в FacebookКрымский мост
Крымский мост
© Фото : страница "Крымский мост" в Facebook
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Марш сторонников признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* на Крым закончится на еще стадии старта, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
Ранее украинские СМИ сообщили, что "Меджлис крымско-татарского народа"* начал подготовку международной ненасильственной мирной акции "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства". По словам ее организатора, лидера "Меджлиса"* Рефата Чубарова, шествие планируется "с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства – на Крымский полуостров". При этом точные сроки проведения марша организатор затруднился назвать.

"Гастроли политических карликов из меджлиса* рискуют закончится на стадии старта и не успеют выйти из стольного града Киева. Невозможно всерьез воспринимать таких фриковых персонажей. Это чистой воды политическая агония и попытка напомнить о себе и привлечь какие-то политические и экономические дивиденды, то бишь банально заработать", - сказал РИА Новости Чегринец.

По его словам, из анонсируемого марша получится "громкий пшик, который поставит финальную точку на карьере проходимцев из числа его организаторов".
В свою очередь, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал сумасшествием готовящийся на Украине марш.
Порт в городе Керчь
Вчера, 23:46
Политолог назвал спектаклем готовящийся на Украине марш в Крым
"Каждый сходит с ума по своему. "Марш достоинства" меджлиса* в ситуации, когда поезд ушел, - это уже не смешно", - подчеркнул Молохов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Белград
Вчера, 20:51
В Сербии приняли резолюцию в поддержку "выбора народа Крыма"
37312330911
Обсудить 21
Рефат ЧубаровМеджлис крымскотатарского народаКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Раньше мне было смешно говорить о том, чем зарабатывают украинские продажные олигархи на жизнь. Но, похоже они потеряли ум и совесть. Распродают страну, делая нищими тех, кто их кормит, и вдобавок строят их в разные акции, майданы, марши...Люди Украины! Некогда процветающей республики! Вам скоро нечего будет кушать. Перестаньте позволять вашим уродам делать из вас посмешище. Пока вы будете скандировать дружным строем за Крым, которого у Украины нет и не будет, ваши "организаторы борьбы в российской агрессией" будут вас продолжать грабить.
7 декабря, 02:37
barbusint
4620003
Специально приеду посмотреть на недоторканных.
7 декабря, 01:09
ДДДык Дык
17200005
Рекомендуем
Светлана Медведева
Пресс-секретарь прокомментировал "расследование" про жену Медведева
Автомобиль полиции на дороге
В центре Москвы произошла массовая драка в кафе
Здание американского Сената в Вашингтоне
В сенате рассмотрят проект о признании России страной-террористом
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко потребовала наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Настил с изюминкой: 8 идей для оформления пола в доме или квартире
Эксперт рассказал, как отражается теплый пол на плате за услуги ЖКХ
Михаил Каабак
Каабак ответил на вопрос о пересадке человеку головы
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Караван судов на трассе Северного морского пути
Океан раздора: Северный морской путь расколол НАТО
Новогоднее оформление Москвы
Сохраняй, что имеешь: астрологи ухудшили прогноз на новый год
Пилот в кабине пассажирского самолета Airbus A350 в аэропорту Шереметьево
Откровения летчиков о том, чего не знают пассажиры
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков высмеял "странную" идею Зеленского по Донбассу
Общественный туалет в Московском метрополитене
Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
Камила Кабелло выступает на мероприятии KISS FM Jingle Ball 2019
Лучшие фото недели: быстрый нокаут, сирийская невеста и колодец смерти
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
В Сбербанке рассказали о популярных схемах кражи денег с карт
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
Украина поставила России условия по газовому спору
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Греции около 80 человек задержали за участие в беспорядках
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Лента новостейМолния