В Крыму заявили, что марш экстремистов закончится еще на старте

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Марш сторонников признанной экстремистской и запрещенной в России организации Марш сторонников признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" * на Крым закончится на еще стадии старта, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Ранее украинские СМИ сообщили, что "Меджлис крымско-татарского народа"* начал подготовку международной ненасильственной мирной акции "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства". По словам ее организатора, лидера "Меджлиса"* Рефата Чубарова , шествие планируется "с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства – на Крымский полуостров". При этом точные сроки проведения марша организатор затруднился назвать.

"Гастроли политических карликов из меджлиса* рискуют закончится на стадии старта и не успеют выйти из стольного града Киева. Невозможно всерьез воспринимать таких фриковых персонажей. Это чистой воды политическая агония и попытка напомнить о себе и привлечь какие-то политические и экономические дивиденды, то бишь банально заработать", - сказал РИА Новости Чегринец.

По его словам, из анонсируемого марша получится "громкий пшик, который поставит финальную точку на карьере проходимцев из числа его организаторов".

В свою очередь, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал сумасшествием готовящийся на Украине марш.

"Каждый сходит с ума по своему. "Марш достоинства" меджлиса* в ситуации, когда поезд ушел, - это уже не смешно", - подчеркнул Молохов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".