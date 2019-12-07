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В сенате рассмотрят проект о признании России страной-террористом
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РИА Новости

В сенате рассмотрят проект о признании России страной-террористом

00:31 07.12.2019 (обновлено: 08:37 07.12.2019)
15621
© Fotolia / W.ScottЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне
© Fotolia / W.Scott
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Комитет Сената США в среду, 11 декабря, рассмотрит законопроект S.1189 "О предотвращении злонамеренной активности России и (ее) действий в области терроризма". Об этом сообщается на сайте комитета в разделе расписания.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявлял, по мнению госдепа, Россию нельзя считать государством-спонсором терроризма из-за ее действий в Сирии.
Российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.
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Сенат СШАГосударственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Может пора уже самого США включить список спонсоры террористов они сами же снабжает оружием и с деньгами террористов всему миру
7 декабря, 02:36
Ж Жахонгир Мавлонов
9410002
Это вообще-то не их дело, когда власти терроризируют и преследуют своих граждан за критику, инакомыслие и свободомыслие. Исключительно внутреннее дело России.
7 декабря, 01:22
oonelisaped
14300176
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