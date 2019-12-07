В сенате рассмотрят проект о признании России страной-террористом

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Комитет Сената США в среду, 11 декабря, рассмотрит законопроект S.1189 "О предотвращении злонамеренной активности России и (ее) действий в области терроризма". Об этом сообщается на сайте комитета в разделе расписания.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявлял, по мнению госдепа, Россию нельзя считать государством-спонсором терроризма из-за ее действий в Сирии.
Российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.