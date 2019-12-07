В Сети опубликовали новые постеры к фильму "Хищные птицы"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Твиттере опубликовали новые постеры к боевику "Хищные птицы", основанного на комиксах DC, с актрисой Марго Робби в главной роли.
© DC Entertainment (2020)Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
1 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
© DC Entertainment (2020)Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
2 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
© DC Entertainment (2020)Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
3 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
© DC Entertainment (2020)Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
4 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
© DC Entertainment (2020)Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
5 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
© DC Entertainment (2020)Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
6 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
© DC Entertainment (2020)Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
7 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
1 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
2 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
3 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
4 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
5 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
6 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
7 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
Многие пользователи написали, что по композиции главный плакат напоминает шедевр итальянского художника Сандро Ботичелли "Рождение Венеры".
© Фото : Сандро БотичеллиКартина "Рождение Венеры" Сандро Ботичелли
© Фото : Сандро Ботичелли
Картина "Рождение Венеры" Сандро Ботичелли
В фильме расскажут о злодейке Харли Квинн (Марго Робби). Она рассталась с Джокером, и теперь ей и другим героиням предстоит объединиться, чтобы победить главу преступного мира Готэма Романа Сиониса (Юэн Макгрегор).
Режиссер картины — Кэти Янь ("Мертвые свиньи").
В российский прокат боевик выйдет шестого февраля.