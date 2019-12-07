В Сети опубликовали новые постеры к фильму "Хищные птицы"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости . В Твиттере опубликовали новые постеры к боевику "Хищные птицы", основанного на комиксах DC, с актрисой Марго Робби в главной роли.

В фильме расскажут о злодейке Харли Квинн (Марго Робби). Она рассталась с Джокером, и теперь ей и другим героиням предстоит объединиться, чтобы победить главу преступного мира Готэма Романа Сиониса ( Юэн Макгрегор).