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Культура
2019-12-07T06:08+0300
https://ria.ru/20191207/1562075540.html
В Сети опубликовали новые постеры к фильму "Хищные птицы"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156207/59/1562075921_0:245:800:695_1036x0_80_0_0_06a751e3ec0da352036faa777aa51a67.jpg
РИА Новости

В Сети опубликовали новые постеры к фильму "Хищные птицы"

06:08 07.12.2019
37
© DC Entertainment (2020)Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
Постер к фильму Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
© DC Entertainment (2020)
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Твиттере опубликовали новые постеры к боевику "Хищные птицы", основанного на комиксах DC, с актрисой Марго Робби в главной роли.
© DC Entertainment (2020)Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
Постер к фильму Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
1 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
© DC Entertainment (2020)Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
Постер к фильму Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
2 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
© DC Entertainment (2020)Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
Постер к фильму Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
3 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
© DC Entertainment (2020)Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
Постер к фильму Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
4 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
© DC Entertainment (2020)Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
Постер к фильму Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
5 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
© DC Entertainment (2020)Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
Постер к фильму Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
6 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
© DC Entertainment (2020)Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
Постер к фильму Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
7 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
1 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
2 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
3 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
4 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
5 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
6 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
7 из 7
Постер к фильму "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© DC Entertainment (2020)
Многие пользователи написали, что по композиции главный плакат напоминает шедевр итальянского художника Сандро Ботичелли "Рождение Венеры".
© Фото : Сандро БотичеллиКартина "Рождение Венеры" Сандро Ботичелли
Картина Рождение Венеры Сандро Ботичелли
© Фото : Сандро Ботичелли
Картина "Рождение Венеры" Сандро Ботичелли
В фильме расскажут о злодейке Харли Квинн (Марго Робби). Она рассталась с Джокером, и теперь ей и другим героиням предстоит объединиться, чтобы победить главу преступного мира Готэма Романа Сиониса (Юэн Макгрегор).
Режиссер картины — Кэти Янь ("Мертвые свиньи").
В российский прокат боевик выйдет шестого февраля.
Марго Робби в образе Harley Quinn тизере к фильму Хищные птицы
13 сентября, 14:30Культура
Появилось видео со съемок "Хищных птиц" с Марго Робби в образе Харли Квинн
100000
КультураМарго РоббиКино и сериалыНовости культурыDC ComicsЮэн Макгрегор
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