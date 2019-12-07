"Защищала бабушку и подруг": школьницу подозревают в убийстве отчима

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Пермские следователи разбираются в уголовном деле об убийстве Якова Панькова, в котором подозревают его 15-летнюю падчерицу. По словам очевидцев, пьяный отчим избивал девушку-подростка, ее бабушку и подруг. На основе этих показаний и результатов экспертизы адвокаты намерены добиваться переквалификации статьи на менее тяжкую: либо превышение обороны, либо убийство, совершенное в состоянии аффекта. Однако родственники погибшего придерживаются другой позиции. РИА Новости рассказывает об обстоятельствах произошедшего.
Вечерние посиделки
Сотрудник предприятия "Камский Кабель" Яков Паньков был убит в конце ноября в Орджоникидзевском районе Перми. По словам очевидцев, в тот день он пришел в гости к бывшей жене Юлии, с которой расстался около года назад. Женщина вместе с 15-летней дочерью Дарьей (имя несовершеннолетней изменено) жила у матери. Официально расторгнуть брак супруги не успели.
"Несмотря на раннее утро, Яша уже был пьян, — рассказывает РИА Новости сестра подозреваемой Мария. — По словам мамы, он весь день цеплялся к Даше по мелочам, а ближе к обеду успокоился и лег спать. Около девяти вечера отчим проснулся и пошел в комнату, где в тот момент находились бабушка, сестра и две ее подруги. Одна из них по видеосвязи общалась с моим братом".
Свидетели утверждают, что 38-летний Яков подошел к девушке и со всей силы отвесил ей пощечину. Школьница выронила телефон, а сама ударилась головой о телевизор. Затем мужчина переключился на вторую гостью: повалил на пол и несколько раз стукнул по лицу, сломав нос. Все побои, по словам потерпевших, позже были зафиксированы в медучреждении.
Даша вместе с бабушкой попытались оттащить дебошира, но тот схватил падчерицу за волосы и несколько раз ударил головой о пол. Порция оплеух досталась и пожилой женщине.
"С верхнего этажа на крики спустились двое знакомых парней, которые попытались остановить избиение, но не смогли, — продолжает Мария. — В итоге Даша добежала до кухни, схватила нож и, вернувшись в комнату, один раз ударила отчима в грудь. Они сразу вызвали скорую помощь. Бригада приехала только через 40 минут". К этому моменту Яков был уже мертв — лезвие пробило легкое.
Прибывшие вслед за скорой полицейские задерживать никого не стали, ограничившись осмотром помещения. Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу, а девушек отвезли в травмпункт снимать побои.
"Пьяны были все участники инцидента — они целый день вместе распивали спиртное, — рассказывает РИА Новости родственник погибшего Герман. — Поэтому мы считаем, что было умышленное убийство. Ведь если тебя что-то не устраивает или назревает конфликт, то стоит либо уйти, либо вызвать полицейских, а не устраивать самосуд".
Убийство, аффект или самооборона
Как сообщили РИА Новости в СУ СК России по Пермскому краю, следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". От комментариев по телефону в ведомстве отказались, попросив прислать официальный запрос.
"Назначен ряд экспертиз, включая судебно-психиатрическую, — объясняет РИА Новости адвокат Дарьи Анастасия Шардакова. — Исследования позволят понять, было ли преступление совершено в состоянии аффекта. Получив результаты, мы намерены добиваться переквалификации статьи либо на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, либо на убийство, совершенное в состоянии аффекта. Даша сейчас в статусе подозреваемой, но в суд с избранием меры пресечения следователи пока не выходили. Одним словом, сейчас все упирается в экспертизы".
Анастасия уже пообщалась со своей подзащитной в присутствии детского психолога и уверена, что та действовала спонтанно, а не умышленно. "Лично на меня школьница не произвела впечатление хладнокровной убийцы, — добавляет юрист. — Она не может объяснить последовательность своих действий, не помнит детали и, кажется, до конца не понимает, что произошло. Все это очень напоминает состояние аффекта".
Семейные разборки
По словам родственников, Яков и Юлия встретились около семи лет назад. Спустя некоторое время поженились.
"Они купили квартиру, и мы стали жить вчетвером: я, мама, отчим и Даша, — вспоминает Мария. — Первые два-три года все было хорошо: родители сделали ремонт, купили бытовую технику, съездили на отдых в Крым. Но затем они стали выпивать, а Яша все чаще распускал руки. Приезжали полицейские, но вникать в семейные разборки никто не хотел, да мама и сама не горела желанием писать заявление. В прошлом году дошло до больницы — отчим разбил маме голову. Но она отказалась обращаться в полицию, хотя я уговаривала".
Со временем Мария переехала жить к своему парню, но периодически заходила проведать младшую сестру. По ее словам, из-за постоянных пьянок родители перестали контролировать Дашу: она пропускала школу, осталась на второй год, связалась с плохой компанией и вскоре угодила на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. В феврале Юлия с дочерью съехала от Панькова и поселилась у матери.
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Несмотря на то что супруги жили отдельно и готовились к разводу, они поддерживали отношения и периодически встречались. "Яша приносил нам продукты, а мама ходила к нему кормить кота, — рассказывает Мария. — Но однажды отчим выкинул своего питомца с пятого этажа. Когда он напивался, становился крайне агрессивным. К тому же на него завели уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий", то есть он звонил и писал друзьям сестры и звал их выпить. Это было после того, как мама от него ушла".
Родственники погибшего не скрывают, что тот действительно употреблял алкоголь, но уверяют, что в меру. При этом оставался спокойным и сдержанным. "Только если компания, в которой он оказался, вела себя агрессивно, то и Яша становился таким же, — вспоминает Герман. — А его супруга и несовершеннолетняя падчерица не отличались примерным поведением. И случившееся несчастье это подтверждает. Конечно, мы будем добиваться, чтобы Даша ответила за это преступление по всей строгости закона".
Было ли это умышленным убийством, необходимой обороной или временным помутнением рассудка, предстоит выяснить следователям и экспертам-психологам. В силу несовершеннолетнего возраста максимальное наказание для девушки может составить до десяти лет лишения свободы.