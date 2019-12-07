"Защищала бабушку и подруг": школьницу подозревают в убийстве отчима

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Пермские следователи разбираются в уголовном деле об убийстве Якова Панькова, в котором подозревают его 15-летнюю падчерицу. По словам очевидцев, пьяный отчим избивал девушку-подростка, ее бабушку и подруг. На основе этих показаний и результатов экспертизы адвокаты намерены добиваться переквалификации статьи на менее тяжкую: либо превышение обороны, либо убийство, совершенное в состоянии аффекта. Однако родственники погибшего придерживаются другой позиции. РИА Новости рассказывает об обстоятельствах произошедшего.

Вечерние посиделки

Сотрудник предприятия "Камский Кабель" Яков Паньков был убит в конце ноября в Орджоникидзевском районе Перми. По словам очевидцев, в тот день он пришел в гости к бывшей жене Юлии, с которой расстался около года назад. Женщина вместе с 15-летней дочерью Дарьей (имя несовершеннолетней изменено) жила у матери. Официально расторгнуть брак супруги не успели.

"Несмотря на раннее утро, Яша уже был пьян, — рассказывает РИА Новости сестра подозреваемой Мария. — По словам мамы, он весь день цеплялся к Даше по мелочам, а ближе к обеду успокоился и лег спать. Около девяти вечера отчим проснулся и пошел в комнату, где в тот момент находились бабушка, сестра и две ее подруги. Одна из них по видеосвязи общалась с моим братом".

Свидетели утверждают, что 38-летний Яков подошел к девушке и со всей силы отвесил ей пощечину. Школьница выронила телефон, а сама ударилась головой о телевизор. Затем мужчина переключился на вторую гостью: повалил на пол и несколько раз стукнул по лицу, сломав нос. Все побои, по словам потерпевших, позже были зафиксированы в медучреждении.

Даша вместе с бабушкой попытались оттащить дебошира, но тот схватил падчерицу за волосы и несколько раз ударил головой о пол. Порция оплеух досталась и пожилой женщине.

"С верхнего этажа на крики спустились двое знакомых парней, которые попытались остановить избиение, но не смогли, — продолжает Мария. — В итоге Даша добежала до кухни, схватила нож и, вернувшись в комнату, один раз ударила отчима в грудь. Они сразу вызвали скорую помощь. Бригада приехала только через 40 минут". К этому моменту Яков был уже мертв — лезвие пробило легкое.

Прибывшие вслед за скорой полицейские задерживать никого не стали, ограничившись осмотром помещения. Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу, а девушек отвезли в травмпункт снимать побои.

"Пьяны были все участники инцидента — они целый день вместе распивали спиртное, — рассказывает РИА Новости родственник погибшего Герман. — Поэтому мы считаем, что было умышленное убийство. Ведь если тебя что-то не устраивает или назревает конфликт, то стоит либо уйти, либо вызвать полицейских, а не устраивать самосуд".

Убийство, аффект или самооборона

Как сообщили РИА Новости в СУ СК России по Пермскому краю, следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". От комментариев по телефону в ведомстве отказались, попросив прислать официальный запрос.

"Назначен ряд экспертиз, включая судебно-психиатрическую, — объясняет РИА Новости адвокат Дарьи Анастасия Шардакова. — Исследования позволят понять, было ли преступление совершено в состоянии аффекта. Получив результаты, мы намерены добиваться переквалификации статьи либо на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, либо на убийство, совершенное в состоянии аффекта. Даша сейчас в статусе подозреваемой, но в суд с избранием меры пресечения следователи пока не выходили. Одним словом, сейчас все упирается в экспертизы".

Анастасия уже пообщалась со своей подзащитной в присутствии детского психолога и уверена, что та действовала спонтанно, а не умышленно. "Лично на меня школьница не произвела впечатление хладнокровной убийцы, — добавляет юрист. — Она не может объяснить последовательность своих действий, не помнит детали и, кажется, до конца не понимает, что произошло. Все это очень напоминает состояние аффекта".

Семейные разборки

По словам родственников, Яков и Юлия встретились около семи лет назад. Спустя некоторое время поженились.

"Они купили квартиру, и мы стали жить вчетвером: я, мама, отчим и Даша, — вспоминает Мария. — Первые два-три года все было хорошо: родители сделали ремонт, купили бытовую технику, съездили на отдых в Крым. Но затем они стали выпивать, а Яша все чаще распускал руки. Приезжали полицейские, но вникать в семейные разборки никто не хотел, да мама и сама не горела желанием писать заявление. В прошлом году дошло до больницы — отчим разбил маме голову. Но она отказалась обращаться в полицию, хотя я уговаривала".

Со временем Мария переехала жить к своему парню, но периодически заходила проведать младшую сестру. По ее словам, из-за постоянных пьянок родители перестали контролировать Дашу: она пропускала школу, осталась на второй год, связалась с плохой компанией и вскоре угодила на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. В феврале Юлия с дочерью съехала от Панькова и поселилась у матери.

Несмотря на то что супруги жили отдельно и готовились к разводу, они поддерживали отношения и периодически встречались. "Яша приносил нам продукты, а мама ходила к нему кормить кота, — рассказывает Мария. — Но однажды отчим выкинул своего питомца с пятого этажа. Когда он напивался, становился крайне агрессивным. К тому же на него завели уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий", то есть он звонил и писал друзьям сестры и звал их выпить. Это было после того, как мама от него ушла".

Родственники погибшего не скрывают, что тот действительно употреблял алкоголь, но уверяют, что в меру. При этом оставался спокойным и сдержанным. "Только если компания, в которой он оказался, вела себя агрессивно, то и Яша становился таким же, — вспоминает Герман. — А его супруга и несовершеннолетняя падчерица не отличались примерным поведением. И случившееся несчастье это подтверждает. Конечно, мы будем добиваться, чтобы Даша ответила за это преступление по всей строгости закона".