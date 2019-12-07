Союз с ценами врозь. Что мешает интеграции России и Белоруссии

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Ровно двадцать лет назад Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства. Документ предполагал экономическое, а потом и политическое объединение. Но процесс интеграции оказался непростым. К юбилейной дате Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут в Сочи переговоры и еще раз попытаются реанимировать союз. Что этому мешает, разбиралось РИА Новости.

"Дорожные карты" к союзу

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России. Я не пацан, который отработал президентом три, четыре, пять лет. Я не перечеркну все, что сделал вместе с народом, создав суверенное государство, чтобы его сейчас уложить в ящик с крестом наверху", — заявил Лукашенко, выступая в парламенте Белоруссии.

Эпатажные высказывания "батьки" давно стали его фирменным стилем. Но речь в Национальном собрании, произнесенная за два дня до встречи с Путиным, вызвала особый резонанс. По тональности Лукашенко наблюдатели в Москве, Брюсселе, Вашингтоне и Минске пытались понять, состоится ли интеграция экономик России и Белоруссии. Тем более повод подходящий: ровно 20 лет назад был подписан Договор о создании Союзного государства.

На юбилейной встрече в Сочи лидеры двух стран проведут инвентаризацию отношений и оценят, удалось ли задуманное в декабре 1999 года объединение. Главный пункт в повестке — утвердить программу экономической интеграции, которую еще осенью предварительно согласовали правительства.

Если "дорожную карту" — план действий по частичному объединению экономик — все же удастся принять, то к 2021 году Россия и Белоруссия перейдут на единый налоговый и гражданский кодекс, создадут общую таможню и банковскую сферу. О единой валюте речь пока не идет.

Нефтяное "яблоко раздора"

Единый регулятор может появиться и на энергетическом рынке. Много лет цена на нефть и газ остается одним из камней преткновения в двусторонних отношениях. Минск традиционно апеллирует к тому, что в Союзном государстве стоимость энергоресурсов должна быть единой. Москва не во всем соглашается.

Споры обострились после введения Россией налогового маневра в нефтяной отрасли в прошлом году. Его суть в том, что к 2024 году экспортные пошлины на нефть будут постепенно отменены. При этом сборы за добычу полезных ископаемых повысятся.

До маневра нефть поставлялась в Белоруссию по внутренним ценам. По оценкам Минфина, это вело к ежегодному убытку в триллион рублей, и новые правила должны это устранить.

Белоруссия от маневра проигрывает. Если раньше экспортная пошлина от транзита или перепродажи российского газа поступала в бюджет страны, то после отмены налога казна лишилась этих доходов.

Москва частично компенсировала Минску потери, но со следующего года убытки возмещаться не будут. Лукашенко опасается, что белорусская экономика может недосчитаться солидной суммы. Отсюда и его критические заявления в адрес России.

Еще одна волнующая "батьку" проблема — компенсация ущерба за "грязную" нефть, попавшую весной в трубопровод "Дружба". Через Белоруссию в Европу проходит северная и часть южной ветки трубы. Попадание в магистраль нефти с высоким содержанием хлора привело к перебоям с поставками. Москва компенсировала ущерб, но Минску выплаты показались недостаточными.

Несмотря на накопившиеся проблемы, президенты предпримут в Сочи еще одну попытку договориться.

"Скажу главное: Россия — наш стратегический партнер, там живут наши братья", — примирительно сказал Лукашенко в конце своего выступления в парламенте.

© AP Photo / Sergey Grits Рабочие на насосной станции трубопровода "Дружба" в районе села Бобовичи, Белоруссия © AP Photo / Sergey Grits Рабочие на насосной станции трубопровода "Дружба" в районе села Бобовичи, Белоруссия

"Мы не потянем политику"

Программа углубленной интеграции между Россией и Белоруссией не включает вопросы обороны, судебной и правоохранительной систем. Не говорится в "дорожных картах" и о политической интеграции.

"Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Мы не ведем диалог по политическим вопросам. С Путиным в Сочи более года назад договорились. Я ему говорю: мы не потянем эти вопросы, если начнем их обсуждать", — успокаивал белорусский лидер депутатов Национального собрания.

Хотя двадцать лет назад, когда подписывался Договор о создании Союзного государства, вопросы политического объединения обсуждались открыто.

"Я хочу, чтобы вы знали: нельзя быть чуть-чуть беременным в политике. Если идем на Союзное государство, значит, где-то уступаем и мы, и Россия — это компромисс", — говорил "батька" в 1999 году.

Вообще, идея создать Союз России и Белоруссии возникла в середине девяностых. Но тесное сотрудничество стран началось сразу после распада СССР. В то время как другие бывшие союзные республики дистанцировались от Москвы, Минск, наоборот, активизировал связи.

В 1995 году "батька" провел в Белоруссии референдум. Один из вопросов, на которые предстояло ответить гражданам страны, звучал так: "Поддерживаете ли вы действия президента, направленные на экономическую интеграцию с Россией?" Более восьмидесяти процентов белорусов ответили утвердительно.

© AP Photo / ITAR-TASS Виктор Черномырдин, Александр Лукашенко, Борис Ельцин © AP Photo / ITAR-TASS Виктор Черномырдин, Александр Лукашенко, Борис Ельцин

Через год — второго апреля 1996-го — Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии. В нем впервые было зафиксировано, что обе страны планируют объединить политические и экономические системы. Более того, президенты договорились создать единое законодательство, согласовывать внешнюю политику и вопросы охраны границ.

Через год Сообщество преобразовали в Союз, а в 1998 году согласовали Декларацию о дальнейшем единении России и Белоруссии. Документы предполагали создание единой таможни, общей валюты и объединение транспортной и энергетической систем. Но экономический кризис конца девяностых сильно ударил по России, и интеграцию отложили.

Рейтинги Ельцина в 1999 году стремительно падали, экономика не улучшалась, а на носу были парламентские выборы. Популярность Лукашенко как крепкого хозяйственника, наоборот, росла и выходила далеко за пределы Белоруссии. Договор о создании Союзного государства, который президенты двух стран подписали 8 декабря 1999 года, стал важной внешнеполитической победой российского президента.

Документ еще раз подтвердил: объединению России и Белоруссии быть. Но процесс затянулся. Возникли первые противоречия.

"Белоруссия — пройденный этап"

Бюджет Союзного государства изначально формировался за счет российского. Такое положение вещей не устраивало Москву, но размеры экономик были несопоставимы, поэтому российские власти продолжали отчислять основные суммы. Сейчас они составляют две трети бюджета Союзного государства.

Возникли споры по энергетике. Еще 1996-м Белоруссия задолжала России 200 миллионов долларов за газ. Только после предупреждений "Газпрома" сократить наполовину поставки топлива "Белтрансгаз" погасил долг. Через два года ситуация повторилась, но уплатить долг Минск предложил поставками товаров и строительных услуг.

Недовольство Лукашенко вызывало и то, как российские журналисты освещают процессы в Белоруссии. Ему казалось, что журналисты искажают образ "крепкого хозяйственника", который так нравился белорусам и россиянам. Главное — негатив о Лукашенко мог помешать ему стать главой Союзного государства, а потом, как полагали многие российские и белорусские политики, и возглавить Россию. В подтверждение этой версии часто приводят диалог Лукашенко с российским генералом Александром Стерлиговым.

"Белоруссия для меня — пройденный этап!" — разоткровенничался тогда "батька", намекая на непопулярность Ельцина в России и отсутствие на тот момента преемника.

"Готовы ли россияне и белорусы?"

После того как президентом России стал Владимир Путин, "батьке" пришлось смириться — молодость, амбиции и харизма перестали быть только его конкурентным преимуществом. Тут же возникли новые споры.

Российский президент предложил учитывать экономический вес и численность населения двух стран при формировании руководящих органов Союзного государства. Лукашенко вспылил и обвинил Путина в попытках "превратить Белоруссию в 90-й субъект Федерации". В 2003 году он назвал бессмысленным введение единой валюты, а через год отказался создавать с "Газпромом" единый газотранспортный консорциум. В результате цена газа для белорусских пользователей значительно возросла.

В середине нулевых между Россией и Белоруссией участились продовольственные войны. Началось с того, что в 2005-м Минэкономразвития и торговли заметило, что под видом белорусского сахара в российские регионы ввозится сахар из третьих стран. В 2009-м Роспотребнадзор запретил поставки молочной продукции из Белоруссии, объяснив это отсутствием необходимой документации. В знак протеста Лукашенко отказался тогда участвовать в саммите ОДКБ в Москве.

Значимым достижением Союзного государства, казалось, стала фактическая ликвидация в 1995 году границы между Россией и Белоруссией. Но в 2014 году с белорусской стороны была восстановлена пограничная зона. Через три года кордон появился и со стороны Смоленской области.

"Мы завтра можем объединиться, но готовы ли россияне и белорусы к этому?" — резко сменил риторику Лукашенко в текущем году, хотя прежде все время повторял, что Союзное государство — это "локомотив всех интеграционных процессов на постсоветском пространстве".

Белоруссия с начала девяностых оставалась одним из основных заемщиков российских банков.

День сурка

"Россия и Белоруссия изначально по-разному смотрели на Союзное государство. Если Лукашенко в 90-е полагал, что возглавит интеграцию, а Ельцин видел в этом опасность российскому суверенитету, то сегодня все наоборот", — рассуждает в беседе с РИА Новости белорусский эксперт Денис Мельянцов.

Политолог полагает, что на встрече Путина и Лукашенко в Сочи не удастся кардинально изменить ситуацию.

"Противоречия, которые возникли двадцать лет назад, не устранены и сегодня. Но если в 1999-м можно было говорить о схожести политических и экономических систем двух стран, то сегодня они кардинально отличаются. Выросло новое поколение граждан, реалии соседей им непонятны. Получается, что под эгидой интеграции происходит дезинтеграция", — полагает Мельянцов.

Растущее недоверие белорусской стороны к Союзному государству эксперт объясняет "уязвленным чувством справедливости".

"Минск не согласен с тем, что в Москве воспринимают его вечным просителем. По логике белорусских властей, российские экономические преференции — это вовсе не помощь нуждающемуся, а рыночная компенсация за услуги в военной сфере. Белоруссия охраняет единую границу на западном направлении, участвует в совместной системе ПРО. Все это делает бесплатно, а потому имеет право на компенсацию, полагают в Минске", — объясняет белорусский политолог.

Максимум, на что можно рассчитывать от переговоров в Сочи, по мнению Мельянцова, — это подписание краткосрочных договоренностей, которые через год придется продлевать.

Директор белорусского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов в беседе с РИА Новости подчеркивает, что Россия и Белоруссия все же останутся важными торговыми партнерами.

"В белорусском обществе процент сторонников экономической интеграции с Россией пока превышает противников. Мы близки в культурном плане. Белоруссия — одна из немногих стран, которая до сих пор с симпатией относится к советскому прошлому. Сотрудничество продолжится", — рассуждает Шевцов.

© REUTERS / BelTA/Maxim Guchek Александр Лукашенко во время выступления в парламенте Белоруссии © REUTERS / BelTA/Maxim Guchek Александр Лукашенко во время выступления в парламенте Белоруссии

Эксперт полагает, что конфликтные ситуации между Москвой и Минском будут возникать и впредь.

"Ситуация в российской энергетике всегда будет чувствительна для Белоруссии. Это связано с тем, что в основе нашей экономической модели лежит нефтеперерабатывающая промышленность. То есть конфликт интересов заложен изначально", — поясняет эксперт.

По мнению Шевцова, в честь 20-летнего юбилея Путин и Лукашенко подпишут какой-то документ, но вряд ли он что-то кардинально изменит.