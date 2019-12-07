РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-07T08:05+0300
https://ria.ru/20191207/1562067690.html
Падение рейтинга Зеленского: как его остановить
https://cdn21.img.ria.ru/images/156206/82/1562068292_0:81:867:569_1036x0_80_0_0_ee7a360258103466941edbc999e2b0bd.jpg
РИА Новости

Падение рейтинга Зеленского: как его остановить

08:00 07.12.2019 (обновлено: 08:05 07.12.2019)
2440
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Нюра Берг
Нюра Н. Берг
Все материалы
Очередной соцопрос показал значительное падение рейтинга президента Зеленского. Креативные граждане закидали социальные сети злорадными мемами и карикатурками, но сам Владимир Александрович, против обыкновения, выглядел не так уже весело. И, хотя 52% одобрения вовсе не катастрофа, огорчительны именно темпы падения рейтинга, который в начале ноября был еще 64%.
Казалось бы, ну и что? Рейтинг украинских политиков сам по себе мало кого интересует, ибо не он реальная движущая сила смены власти или ее функционирования. Скажем, Петр Порошенко на президентских выборах с трудом набрал 25% голосов, сегодня имеет лишь 12% одобрения, но ведет себя победительно и напористо. Владимир же Александрович явно приуныл, а ведь неминуемое падение, или, как дипломатично называет это глава президентского офиса Андрей Богдан, проседание рейтинга прогнозировали едва ли не все политологи.
Причин тому несколько. Рассмотрим основные.
Зеленский шел на выборы с максимально неопределенными обещаниями, желая одновременно окучить все электоральные группы, очаровать запад и восток, богатых и бедных, больных и здоровых, молодых и старых, украино- и русскоязычных. Благодаря своему нерядовому артистизму кандидат успешно справился с поставленной задачей — каждый, кто голосовал за Владимира, имел в виду какого-то своего Зеленского, наделяя его подходящими для собственной мечты качествами. Но рано или поздно морок должен был рассеяться, и он рассеялся. В итоге оказалось, что недовольны все, ибо президент не вписался ни в один из позитивных образов.
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков
1 ноября, 08:00
На Украине начала разваливаться правящая партия
Для правых радикалов он недостаточно радикален и, по их оценкам, склонен к зраде и позорной капитуляции. Гражданское общество подстрекается правыми журналистами и блогерами, соросовскими грантополучателями и объединившимися в "антикапитулянтском" порыве парламентскими фракциями Тимошенко, Порошенко и Вакарчука.

Умеренные обыватели тоже недовольны: они желали бы замирения с Россией и более или менее стабильной, спокойной и сытой жизни. Ничем подобным на Украине не пахнет. О тех же, кто активно настаивает на окончании войны, защите прав русскоязычных и отказе от квазилибертарианских реформ, и говорить нечего — Зеленский уверенно шагает в ровно противоположном направлении по всем пунктам.

Экономические импровизации Владимира Александровича, в которых причудливым образом сочетались намерения решительного либертарианского реформирования народного хозяйства с социальными обещаниями облегчить жизнь народа методом, например, снижения тарифов на коммунальные услуги, оказались никчемными. То есть как раз первая часть начала внедряться в пресловутом турборежиме. Например, правительство подготовило трудовой кодекс, который дает практически неограниченные права работодателю. Из законопроекта искоренены почти все социальные гарантии — в полном соответствии с требованиями МВФ.
Из этого же списка и молниеносное волюнтаристское решение продавать украинскую землю. Армия мелких собственников, ведущих бизнес в аграрном секторе, не сомневается, что продажа сельхозземель будет означать крах их хозяйств в угоду транснациональным корпорациям, которые непременно найдут способ обойти хлипкие барьеры в виде запрета торговать землей с иностранцами. А ведь многие из них голосовали за Зеленского.
Акценты
"Постой, паровоз": Порошенко надавал Зеленскому кучу советов
Вчера, 14:45
Что же касается обещаний повысить зарплаты, пенсии и пособия, то здесь все делается с максимальной сдержанностью, особенно заметной на фоне щедрых бюджетных ассигнований на идеологически выверенные проекты вроде института национальной памяти и фонда культуры под управлением супруги Порошенко. Тарифы же неуклонно растут, что с началом отопительного сезона радикальным образом сказалось на благодушии украинцев, отказывающих в доверии как к президенту, так и к прочим ветвям власти, которые контролируются политической силой Зеленского едва ли не монопольно.
Обещанные посадки коррупционеров и прочих плохих людей так и не состоялись. Порошенко ходит гоголем: по всему видно, что опасность для него миновала. Преступники, замешанные в самых громких уголовных делах, тоже вполне довольны, их участь иногда прямо-таки завидна — скажем, убивший одного человека и покалечивший другого нацист Стерненко, будучи на короткой ноге с генпрокурором, посещает самые высокие собрания, а на днях стал студентом Киевского национального университета. Такое нравится далеко не всем, и части избирателей Зеленского в том числе.
Каким же образом украинский президент пытается вернуть себе благорасположение граждан?
Ну, например, испытанным, хотя и приевшимся форматом. Петр Порошенко на излете своего президентства пускался во все тяжкие вплоть до полетов в экономклассе, где был случайно фотографируем нечаянно летевшими тем же рейсом порохоботами. Зеленский идет практически тем же путем: пробежки, бассейны с демократичным переодеванием в общей раздевалке, фамильярность, шаурма и прочий закос под человека из народа.
Президент Украины Владимир Зеленский
5 декабря, 23:25
СМИ узнали об идее Зеленского создать муниципальную стражу в Донбассе
Поездка на встречу в "нормандском формате", на которой интенсивно настаивал Владимир Александрович, тоже несет определенный PR-потенциал. Ведь даже простое нахождение среди лидеров могущественных стран делает Зеленского как бы равным им в глазах собственных избирателей. Мало того: украинский президент делает столько запальчивых обещаний и так активно подстрекается советниками на еще более провокационное поведение, что у зрителя может создаться впечатление, будто как раз он первый среди равных. Избирателям такое льстит.
Для радикальных националистов и ветеранов карательной операции в Донбассе Зеленский увеличил выплаты на строительство жилья. Парламент проголосовал также за новые праздничные и памятные даты, в том числе и в честь гитлеровских коллаборационистов.
Параллельно с этим в офисе главы "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука СБУ провела обыски. Получив подписанное триумвиратом глав правых партий письмо, в котором они в виде дерзких директив очертили перед президентом "красные линии", за которые он не имеет права выходить на предстоящем саммите в Париже, Зеленский четко просемафорил ответ. Единственная политическая сила, продвигающая идею мира и скорейшего разрешения конфликта в Донбассе, получила угрожающее послание от власти.
…А как же простые "гречкосеи"? Рядовые граждане?
Президент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
5 октября, 08:00
Зеленский обещал громкие приговоры, но что-то пошло не так
Для них Владимир Александрович провел снятое на видео и художественно смонтированное совещание по вопросам снижения тарифов на услуги ЖКХ. Зеленский потребовал немедленно снизить, но премьер-министр его не обнадежил — оказывается, законным образом это сделать невозможно. То есть кто-то такое снижение почувствует, заверил глава кабмина Гончарук, а кто именно и в каком объеме, так и осталось тайной. Но избиратель увидел глаза страдающего президента крупным планом.
Вряд ли от всех этих пассов и трюков рейтинг главы государства повысится или хотя бы остановит падение. Коридор возможностей для этого крайне узок, и практически все инструменты уже использованы.

Впрочем, в стране, где власть меняется с помощью государственных переворотов, рейтинг президента имеет малое и скорее косметическое значение.

Единственное, что важно, — профилактика недовольства пассионарной части гражданского общества, получившей от предшественника Зеленского практически официальный мандат на насилие и не отмененное самим текущим президентом.
5220402
Обсудить 3
Виктор МедведчукПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаАвторыВ мире
Рекомендуем
Караван судов на трассе Северного морского пути
Океан раздора: Северный морской путь расколол НАТО
Ян Стен. Школьный учитель. 1668
Учитель под прикрытием: литература у нас есть, и отличная
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Союз с ценами врозь. Что мешает интеграции России и Белоруссии
Здание американского Сената в Вашингтоне
В сенате рассмотрят проект о признании России страной-террористом
Крымский мост
В Крыму заявили, что марш экстремистов закончится еще на старте
Реконструкция лица женщины-друида и ее создатель
Крутые предки. Ученые показали лица "амазонок" и "ведьм"
Пилот в кабине пассажирского самолета Airbus A350 в аэропорту Шереметьево
Откровения летчиков о том, чего не знают пассажиры
Президент Франции Эммануэль Макрон
"Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести
Автомобиль полиции на дороге
В центре Москвы произошла массовая драка в кафе
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции по итогам встречи. 30 мая 2018
Болгария научилась верить России. Но это ей не поможет
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на саммите НАТО в Лондоне
Великобританию унижает "могучий карлик": он поставил ей ультиматум
Сотрудник ФСБ
В Приморье прошли обыски в департаменте лесного хозяйства
Светлана Медведева
Пресс-секретарь прокомментировал "расследование" про жену Медведева
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Настил с изюминкой: 8 идей для оформления пола в доме или квартире
Эксперт рассказал, как отражается теплый пол на плате за услуги ЖКХ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Греции около 80 человек задержали за участие в беспорядках
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Лента новостейМолния