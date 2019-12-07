Падение рейтинга Зеленского: как его остановить

Очередной соцопрос показал значительное падение рейтинга президента Зеленского . Креативные граждане закидали социальные сети злорадными мемами и карикатурками, но сам Владимир Александрович, против обыкновения, выглядел не так уже весело. И, хотя 52% одобрения вовсе не катастрофа, огорчительны именно темпы падения рейтинга, который в начале ноября был еще 64%.

Казалось бы, ну и что? Рейтинг украинских политиков сам по себе мало кого интересует, ибо не он реальная движущая сила смены власти или ее функционирования. Скажем, Петр Порошенко на президентских выборах с трудом набрал 25% голосов, сегодня имеет лишь 12% одобрения, но ведет себя победительно и напористо. Владимир же Александрович явно приуныл, а ведь неминуемое падение, или, как дипломатично называет это глава президентского офиса Андрей Богдан, проседание рейтинга прогнозировали едва ли не все политологи.

Причин тому несколько. Рассмотрим основные.

Зеленский шел на выборы с максимально неопределенными обещаниями, желая одновременно окучить все электоральные группы, очаровать запад и восток, богатых и бедных, больных и здоровых, молодых и старых, украино- и русскоязычных. Благодаря своему нерядовому артистизму кандидат успешно справился с поставленной задачей — каждый, кто голосовал за Владимира, имел в виду какого-то своего Зеленского, наделяя его подходящими для собственной мечты качествами. Но рано или поздно морок должен был рассеяться, и он рассеялся. В итоге оказалось, что недовольны все, ибо президент не вписался ни в один из позитивных образов.

Для правых радикалов он недостаточно радикален и, по их оценкам, склонен к зраде и позорной капитуляции. Гражданское общество подстрекается правыми журналистами и блогерами, соросовскими грантополучателями и объединившимися в "антикапитулянтском" порыве парламентскими фракциями Тимошенко, Порошенко и Вакарчука.

Умеренные обыватели тоже недовольны: они желали бы замирения с Россией и более или менее стабильной, спокойной и сытой жизни. Ничем подобным на Украине не пахнет. О тех же, кто активно настаивает на окончании войны, защите прав русскоязычных и отказе от квазилибертарианских реформ, и говорить нечего — Зеленский уверенно шагает в ровно противоположном направлении по всем пунктам.

Экономические импровизации Владимира Александровича, в которых причудливым образом сочетались намерения решительного либертарианского реформирования народного хозяйства с социальными обещаниями облегчить жизнь народа методом, например, снижения тарифов на коммунальные услуги, оказались никчемными. То есть как раз первая часть начала внедряться в пресловутом турборежиме. Например, правительство подготовило трудовой кодекс, который дает практически неограниченные права работодателю. Из законопроекта искоренены почти все социальные гарантии — в полном соответствии с требованиями МВФ.

Из этого же списка и молниеносное волюнтаристское решение продавать украинскую землю. Армия мелких собственников, ведущих бизнес в аграрном секторе, не сомневается, что продажа сельхозземель будет означать крах их хозяйств в угоду транснациональным корпорациям, которые непременно найдут способ обойти хлипкие барьеры в виде запрета торговать землей с иностранцами. А ведь многие из них голосовали за Зеленского.

Акценты "Постой, паровоз": Порошенко надавал Зеленскому кучу советов

Что же касается обещаний повысить зарплаты, пенсии и пособия, то здесь все делается с максимальной сдержанностью, особенно заметной на фоне щедрых бюджетных ассигнований на идеологически выверенные проекты вроде института национальной памяти и фонда культуры под управлением супруги Порошенко. Тарифы же неуклонно растут, что с началом отопительного сезона радикальным образом сказалось на благодушии украинцев, отказывающих в доверии как к президенту, так и к прочим ветвям власти, которые контролируются политической силой Зеленского едва ли не монопольно.

Обещанные посадки коррупционеров и прочих плохих людей так и не состоялись. Порошенко ходит гоголем: по всему видно, что опасность для него миновала. Преступники, замешанные в самых громких уголовных делах, тоже вполне довольны, их участь иногда прямо-таки завидна — скажем, убивший одного человека и покалечивший другого нацист Стерненко, будучи на короткой ноге с генпрокурором, посещает самые высокие собрания, а на днях стал студентом Киевского национального университета. Такое нравится далеко не всем, и части избирателей Зеленского в том числе.

Каким же образом украинский президент пытается вернуть себе благорасположение граждан?

Ну, например, испытанным, хотя и приевшимся форматом. Петр Порошенко на излете своего президентства пускался во все тяжкие вплоть до полетов в экономклассе, где был случайно фотографируем нечаянно летевшими тем же рейсом порохоботами. Зеленский идет практически тем же путем: пробежки, бассейны с демократичным переодеванием в общей раздевалке, фамильярность, шаурма и прочий закос под человека из народа.

Поездка на встречу в "нормандском формате", на которой интенсивно настаивал Владимир Александрович, тоже несет определенный PR-потенциал. Ведь даже простое нахождение среди лидеров могущественных стран делает Зеленского как бы равным им в глазах собственных избирателей. Мало того: украинский президент делает столько запальчивых обещаний и так активно подстрекается советниками на еще более провокационное поведение, что у зрителя может создаться впечатление, будто как раз он первый среди равных. Избирателям такое льстит.

Для радикальных националистов и ветеранов карательной операции в Донбассе Зеленский увеличил выплаты на строительство жилья. Парламент проголосовал также за новые праздничные и памятные даты, в том числе и в честь гитлеровских коллаборационистов.

Параллельно с этим в офисе главы "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука СБУ провела обыски. Получив подписанное триумвиратом глав правых партий письмо, в котором они в виде дерзких директив очертили перед президентом "красные линии", за которые он не имеет права выходить на предстоящем саммите в Париже, Зеленский четко просемафорил ответ. Единственная политическая сила, продвигающая идею мира и скорейшего разрешения конфликта в Донбассе, получила угрожающее послание от власти.

…А как же простые "гречкосеи"? Рядовые граждане?

Для них Владимир Александрович провел снятое на видео и художественно смонтированное совещание по вопросам снижения тарифов на услуги ЖКХ. Зеленский потребовал немедленно снизить, но премьер-министр его не обнадежил — оказывается, законным образом это сделать невозможно. То есть кто-то такое снижение почувствует, заверил глава кабмина Гончарук, а кто именно и в каком объеме, так и осталось тайной. Но избиратель увидел глаза страдающего президента крупным планом.

Вряд ли от всех этих пассов и трюков рейтинг главы государства повысится или хотя бы остановит падение. Коридор возможностей для этого крайне узок, и практически все инструменты уже использованы.

Впрочем, в стране, где власть меняется с помощью государственных переворотов, рейтинг президента имеет малое и скорее косметическое значение.