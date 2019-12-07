Леди Гага пришла на открытие салона красоты в экстремальном наряде

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Певица и актриса Леди Гага посетила открытие собственного косметического салона в Лос-Анджелесе в экстравагантном образе, . Певица и актриса Леди Гага посетила открытие собственного косметического салона в Лос-Анджелесе в экстравагантном образе, сообщает Daily Mail.

Певица надела блестящее мини-платье красного цвета с глубоким декольте, огромный бант в тон, а волосы покрасила в розовый цвет, который многие сравнили с размазанной жевачкой.

Но больше всех поклонников и журналистов удивили накладные когти, украшенные стразами разных размеров. Странный аксессуар Гага носила на правой руке.

И без того футуристический образ дополнил яркий макияж и ботфорты на высоком каблуке.