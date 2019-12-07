РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-07T02:16+0300
https://ria.ru/20191207/1562064603.html
Леди Гага пришла на открытие салона красоты в экстремальном наряде
https://cdn24.img.ria.ru/images/156206/55/1562065584_0:159:2914:1798_1036x0_80_0_0_aafd2c7080f76b5c0c1bf3a117862fd9.jpg
РИА Новости

Леди Гага пришла на открытие салона красоты в экстремальном наряде

02:16 07.12.2019
398
© AFP 2019 / Angela WeissLady Gaga
Lady Gaga
© AFP 2019 / Angela Weiss
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Певица и актриса Леди Гага посетила открытие собственного косметического салона в Лос-Анджелесе в экстравагантном образе, сообщает Daily Mail.
Певица надела блестящее мини-платье красного цвета с глубоким декольте, огромный бант в тон, а волосы покрасила в розовый цвет, который многие сравнили с размазанной жевачкой.
Но больше всех поклонников и журналистов удивили накладные когти, украшенные стразами разных размеров. Странный аксессуар Гага носила на правой руке.
И без того футуристический образ дополнил яркий макияж и ботфорты на высоком каблуке.
Этим летом обладательница премии "Оскар" запустила собственную линию косметики.
Американская певица Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Леди Гага)
2 ноября, 22:25Культура
Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме Ридли Скотта о семье Гуччи
120011
КультураСтиль жизниНовости культурыLady Gaga (Стефани Джерманотта)Лос-Анджелес
Рекомендуем
Постер к фильму Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
В Сети опубликовали новые постеры к фильму "Хищные птицы"
Модель и актриса Ирина Шейк на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
Ирина Шейк шокировала пользователей сети фотографией с огромной змеей
Индивидуальный предприниматель Иван Стрельников, организатор рейса по маршруту Чита - Сретенск, в суде
В Чите выберут меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
В Екатеринбурге на складе ликвидировали открытое горение
Куратор павильона России на архитектурной биеннале 2020 года Ипполито Пестеллини Лапарелли
Выбран куратор павильона России на Венецианской архитектурной биеннале
Льды в Антарктиде
Немецкие ученые выявили уменьшение мозговых извилин у полярников
Британский дирижер Роберт Эймс
Стала известна программа первого концерта Sound up prime в "Зарядье"
Кошка на территории парка в Горячем Ключе
В Мосгордуме поддержали идею создания памятника бездомной кошке
Александр Жуков
В Госдуме ожидают внесения новой редакции КоАП в весеннюю сессию
Открытие выставки Яна Фабра в Эрмитаже
В Петербурге представят фильм-перформанс Яна Фабра
Парусное дефиле барка Крузенштерн на Балтийском море
В Калининграде барки "Седов" и "Крузенштерн" проводят в кругосветку
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В Екатеринбурге загорелся склад со стройматериалами
Глобусы в магазине
В России утвердили звание "заслуженного географа"
Купола, покрытые новыми осиновыми лемехами, Преображенской церкви XVIII века, входящей в состав архитектурного ансамбля Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Кижи, на острове Кижи Онежского озера в Карелии
Ученый рассказал о влиянии изменения климата на деревянное зодчество
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
Донецк и Киев заявили об окончании разведения сил и ждут реакции ОБСЕ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Греции около 80 человек задержали за участие в беспорядках
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Лента новостейМолния