Крутые предки. Ученые показали лица "амазонок" и "ведьм"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В документальном фильме National Geographic, вышедшем в ноябре, ученые впервые показали лицо реальной женщины-викинга. Погребенное с ней оружие указывает на то, что она, возможно, занимала высокое положение в военной иерархии. Какие загадки древней истории помогает раскрыть реконструкция внешности по ископаемым останкам — в подборке РИА Новости.

Амазонка с мечом и щитом

В 1900 году сын фермера из муниципалитета Оснес (Норвегия) начал раскапывать на своих землях большое погребение. Первое, что он нашел, — кости лошади, а копнув глубже, обнаружил человеческие останки и железные предметы, оказавшиеся полным набором оружия: двусторонний меч, щит, наконечник копья, топор, пять железных наконечников стрел, напильник. Комплект соответствовал культуре викингов, населявших эти места в железном веке, тысячу лет назад. Некоторые из найденных вещей позже были утеряны при пожаре на ферме.

Сначала решили, что раз в погребении столько оружия, значит, там лежит мужчина-воин. К удивлению ученых, уже в наши дни выяснилось, что это — останки женщины. Она была захоронена на спине, головой к востоку, с мечом по левую руку, конь находился в ногах. На момент гибели ей было 18 или 19 лет.

Археологи задались вопросом: неужели перед ними женщина-воительница из древних скандинавских саг? Это казалось невероятным. Учитывая ее рост (158 сантиметров), вес (40 килограммов) и размеры меча (87 сантиметров), исследователи предположили, что, должно быть, она не сражалась, а была чьим-то оруженосцем. В крайнем случае воевала на коне с копьем, луком и стрелами, а меч должна была заслужить позже.

Принимавшая участие в подготовке фильма National Geographic археолог Элла Аль-Шамахи из Университетского колледжа в Лондоне внимательно изучила череп девушки и обнаружила то, чего не увидели другие: рубец на лбу. Изучив результаты 3D-сканирования, криминалистическая экспертиза сделала вывод: это след от удара, нанесенного мечом или чем-то похожим, определенно боевое ранение. Сложно сказать, стало ли оно причиной смерти, поскольку рубец имеет признаки заживления.

Аль-Шамахи полагает: ее открытие — еще одно доказательство того, что среди викингов были женщины-воины. Долгое время к этому относились как к сказкам, пока в 2017 году не получили результаты анализа ДНК костей, найденных еще в 1889 году в погребении железного века в городе Бирка (Швеция). Выяснилось, что там в могиле, полной оружия, лежит не мужчина, а женщина.

© National Geographic Реконструкция внешности женщины-викинга, чьи останки найдены в Норвегии в погребении, полном железного оружия © National Geographic Реконструкция внешности женщины-викинга, чьи останки найдены в Норвегии в погребении, полном железного оружия

Человек из средневекового монастыря

В 2015 году в Абердине (Шотландия) начали перестраивать городскую Галерею искусств, возведенную на месте доминиканского мужского монастыря, основанного в середине XIII века. Когда строители наткнулись на кости, работы остановили, чтобы провести археологические исследования.

сообщили: число похороненных — как минимум 381. Чтобы понять, кто эти люди, восстановили облик одного из погребенных, его останки обозначили как "Скелет 125". Ученые нашли 60 полных скелетов людей и более четырех тысяч фрагментов костей. В муниципалитетечисло похороненных — как минимум 381. Чтобы понять, кто эти люди, восстановили облик одного из погребенных, его останки обозначили как "Скелет 125".

Это был мужчина 46 лет ниже среднего для тех времен роста — 159-166 сантиметров. Он явно страдал болезнью, поразившей челюсти: выпадение зубов, периодонтит, каверна, хронический абсцесс. К тому же у него наблюдались дегенеративные изменения низа и середины спины, что ученые расценили как признаки старения.

Анализ изотопов стронция показал, что "125-й" был неместным, его детство прошло на северо-западе Северо-Шотландского нагорья или Внешних Гебридских островах. По изотопам серы выяснили, что последние годы своей жизни он провел в Абердине или рядом.

Face of a Medieval man found in Aberdeen reconstructed https://t.co/kZ68kx5JvB pic.twitter.com/s5EMQte7bf — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) October 22, 2019

Женщина-друид

представила в августе этого года Карен Флеминг, студентка курса художественной криминалистики Университета Данди (Великобритания). Теперь, спустя тысячу лет, можно увидеть реальное лицо женщины-друида. Работув августе этого года Карен Флеминг, студентка курса художественной криминалистики Университета Данди (Великобритания).

Флеминг реконструировала внешность по черепу, хранящемуся в Эдинбургском университете. Его нашли на Гебридских островах при раскопах захоронений железного века. Остеологический анализ показал, что это пожилая женщина 60 лет. Факт удивительный, потому что в ту эпоху люди в среднем доживали до 31 года.

Хильда — так назвала свою героиню художница — происходила из кельтов и, вероятно, жила на территории нынешнего города Сторновей на острове Льюис. Она принадлежала к касте друидов, веривших в духов природы, боготворивших деревья и живших в соответствии с сезонными циклами. Друиды использовали дары леса, чтобы лечить, а иногда и вызывать болезни.

Их общество имело четкую структуру, цвет одежды зависел от сословия. Обычные люди носили белые одежды, самые мудрые одевались в золотые рубахи, жрецы — в красные, а новообращенные — в коричневые или черные.

Черты лица Хильды присущи многим современным жителям Шотландии, полагает автор реконструкции. Причина ее смерти неизвестна, возможно, она скончалась просто от старости. Об этом говорит отсутствие зубов. Точную дату гибели радиоуглеродным методом установить не удалось — скорее всего, это случилось между серединой I века до нашей эры и началом V века нашей эры.

© University of Dundee Цифровая модель Хильды — женщины-друида © University of Dundee Цифровая модель Хильды — женщины-друида

Лицо верного друга

воссоздали облик собаки, жившей в эпоху неолита. Основанием послужил череп, найденный на холме Кьюин на Оркнейских островах в каирне — пирамиде из камней. Такие сооружения возводили древние народы, населявшие север Евразии. Ученые из Эдинбургского университета впервыеоблик собаки, жившей в эпоху неолита. Основанием послужил череп, найденный на холме Кьюин на Оркнейских островах в каирне — пирамиде из камней. Такие сооружения возводили древние народы, населявшие север Евразии.

Этот памятник изучали в 1901 году, всего оттуда извлеки 24 собачьих черепа. Радиоуглеродный анализ показал, что животные были погребены четыре тысячи лет назад, через пятьсот лет после сооружения каирна.

"Так же, как сейчас, собаки, очевидно, занимали важное место в жизни обитателей Оркнейских островов в эпоху неолита. Их обучали и, возможно, использовали пастухи. Кроме того, они считались тотемными животными", — говорится в пресс-релизе департамента древностей Шотландии.

Череп отсканировали с помощью компьютерной томографии. Это позволило специалистам департамента напечатать голову животного на 3D-принтере. Затем художник-криминалист Эми Торнтон облекла ее в "мышцы", "кожу" и серую шерсть, как у европейского серого волка.