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Туризм
2019-12-07T12:06+0300
https://ria.ru/20191207/1562058075.html
Минтуризма Израиля: в 2019 году россияне стали чаще посещать страну
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РИА Новости

Минтуризма Израиля: в 2019 году россияне стали чаще посещать страну

12:06 07.12.2019
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© Фото : Министерство по туризму Израиля / Dana FriedlanderСерфинг в Тель-Авиве
Серфинг в Тель-Авиве
© Фото : Министерство по туризму Израиля / Dana Friedlander
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. С января по ноябрь текущего года 370 700 туристов из России посетили Израиль, что на пять процентов больше прошлогодних показателей, сообщает министерство туризма страны.
Положительная динамика связана с активно расширяющейся полетной программой. Так, с 1 декабря были запущены прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Тель-Авив с частотой два раза в неделю, а со 2 апреля 2020 года будут открыты рейсы и из Новосибирска.
Сейчас действуют 67 регулярных рейсов из шести городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Краснодар и Сочи.
В Эйлат можно улететь из Москвы, есть рейсы четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Всего в период с 8 сентября по 30 ноября 2019 года было выполнено 68 авиарейсов на этот курорт. В общей сложности, в аэропорт Рамон прибыло 11 434 гостя из России, что на 54 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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