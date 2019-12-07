Минтуризма Израиля: в 2019 году россияне стали чаще посещать страну

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. С января по ноябрь текущего года 370 700 туристов из России посетили Израиль, что на пять процентов больше прошлогодних показателей, сообщает министерство туризма страны.

Положительная динамика связана с активно расширяющейся полетной программой. Так, с 1 декабря были запущены прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Тель-Авив с частотой два раза в неделю, а со 2 апреля 2020 года будут открыты рейсы и из Новосибирска.

Сейчас действуют 67 регулярных рейсов из шести городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Краснодар и Сочи.

В Эйлат можно улететь из Москвы, есть рейсы четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.