Как Рязань стала столицей Нового года и при чем здесь Олимпиада

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня Рязань официально Сегодня Рязань официально объявят новогодней столицей России — 2020. Отметить праздник в этом городе можно не хуже, чем в Москве. О том, какие сюрпризы ждут гостей, каков он, "Вкус Рязани", и при чем здесь Олимпиада, — в материале РИА Новости.

Дед Мороз с Рязанским Косопузом

Если выйти сегодня на площадь Ленина, есть шанс познакомиться с Авдотьей Рязаночкой, Забавой Путятишной, Евпатием и Рязанским Косопузом. Эти персонажи станут символами Нового года — 2020. Последнее прозвище, кстати, не обидное. Оно появилось из-за привычки местных крестьян и плотников засовывать за кушак топор — одежда выглядела от этого кособоко.

А еще в субботу в Рязани пройдет парад Дедов Морозов — их будет более двух тысяч! В воскресенье на уличных гуляньях появится главный — из Великого Устюга.

Через неделю, 14 декабря, — новые развлечения: организованный Ростуризмом фестиваль музыки и спорта "Катай, Рязань!". Гвоздь программы — международные соревнования по джиббингу (катание на сноуборде с элементами акробатики, прыжками, скольжением по фигурам из дерева и металла).

Хештег для размещения фотографий в соцсетях — #Рязань2020.

Пей, ешь, моржуй!

Если приедете в столицу зимних праздников, не забудьте попробовать самое интересное местное угощение — калинник. Это десерт из ржаной, пшеничной и черемуховой муки с начинкой из калинового джема. Сверху покрыт глазурью из белого шоколада и сгущенного молока.

Запить его можно напитком "Вкус Рязани" из зверобоя, иван-чая, имбиря, шалфея, эвкалипта и чабреца.

Фестиваль для тех, кто любит погорячее, "ГлинТфест", пройдет 3 января. Но за алкоголем — в кафе и рестораны, на улицах — трезвость.

Любителям поесть стоит посетить фестиваль "ПирожОК-2020" (21 декабря) и "Оливье-шоу" (28 декабря).

В январе в Рязани пройдут НОВОлимпийские игры с несерьезными, забавными дисциплинами: легкая снежная атлетика, новогодний слалом, синхронное моржевание, рыбатлон, ночные лыжные гонки, валенковое многоборье. Также здесь состоится всероссийский фестиваль огня и света. А закроется праздник 7 января интерактивной программой "Свет Рождества".

Экскурсовод туристского информационного центра Рязанской области Ольга Пименова советует приезжающим в Рязань сначала зарегистрироваться и получить карту гостя новогодней столицы. С ней можно получить скидки в кафе, ресторанах, магазинах и других заведениях, которые стали партнерами праздника. Потом есть смысл отправиться на экскурсию — самостоятельно, с экскурсоводом или аудиогидом.

© Фото : предоставлено администрацией города Рязани Рязань — новогодняя столица — 2020. Снеговики на Лыбедском бульваре © Фото : предоставлено администрацией города Рязани Рязань — новогодняя столица — 2020. Снеговики на Лыбедском бульваре

Музей леденца и Галерея пряника

Праздничные гулянья — не единственный повод посетить Рязань. Например, здесь есть фабрика елочных игрушек с музеем. Детей там учат расписывать шары. А взрослые в это время могут купить новогодние украшения с местным колоритом. Например, в виде грибов "с глазами".

Можно отправиться в Музей леденца, где продаются не только традиционные петушки и медовые конфеты, но и диетические леденцы без сахара. Или сходить на дегустацию в Галерею пряников, после чего отправиться на прогулку по историческому центру Рязани с экскурсоводом, наряженным торговцем. В этом же музее есть экспозиция предметов купеческого быта.

© Фото : предоставлено администрацией города Рязани Рязань — новогодняя столица — 2020. Шар на Почтовой улице © Фото : предоставлено администрацией города Рязани Рязань — новогодняя столица — 2020. Шар на Почтовой улице

Рязанские Арбат и Брюгге

"Мы были поражены! На главной пешеходной улице Рязани — Почтовой — и в середине июля царил Новый год, — рассказывает путешественница из Москвы Яна Чернышева. — Иллюминация, праздничные гирлянды, елки. При этом тепло и народу столько, столько и на столичном Арбате не встретишь". Кстати, Почтовую улицу так и называют — Рязанский Арбат.

© Фото : предоставлено администрацией города Рязани Рязань — новогодняя столица — 2020. Почтовая улица © Фото : предоставлено администрацией города Рязани Рязань — новогодняя столица — 2020. Почтовая улица

Хотите в Европу? Прогуляйтесь по Мюнстерской улице, одноименной площади и Лыбедскому бульвару. Стилизованные дома, фонтаны, особенно в праздничной иллюминации, напоминают скандинавские, нидерландские или бельгийские города, например старинный Брюгге. А возле одного из отелей — неожиданно — стоит двухэтажный британский автобус, популярное место для селфи.

Как грибы "с глазами" спасали Рязань

Все же слышали: "А у нас в Рязани — грибы с глазами. Их едят, они глядят". Скульптура, изображающая эти главные рязанские персонажи, установлена в Нижнем городском саду, рядом со сквером имени Павлова (Рязань — родина знаменитого ученого).

По местным легендам, грибы помогали рязанцам предугадывать нападения ордынцев в XIV веке. Их специально не собирали, чтобы по сломанным или поврежденным шляпкам определить, проходили ли здесь враги. По другой версии, в XVI веке сбитые грибы предупреждали пограничников о крымско-татарских разведчиках.

Чтобы лучше узнать историю древнего города, стоит отправиться в Рязанский кремль (историко-архитектурный музей-заповедник), которому почти тысяча лет. Крепостных стен тут нет: деревянные разобрали еще в XVIII веке, а каменные так и не построили. Визитная карточка кремля, как и всего города, — Успенский собор, уникальный пример "нарышкинского барокко". Неслучайно на окружающих валах всегда много художников.