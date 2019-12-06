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Чувашская Республика
2019-12-10T16:33+0300
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В Чувашии реализуют 741 проект инициативного бюджетирования
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РИА Новости

В Чувашии реализуют 741 проект инициативного бюджетирования

16:32 06.12.2019 (обновлено: 16:33 10.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорода России. Чебоксары
Города России. Чебоксары
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЧЕБОКСАРЫ, 6 дек – РИА Новости. Власти Чувашии в 2020 году планируют реализовать 741 проект инициативного бюджетирования, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской республики.
Итоги реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, были подведены в рамках программы VII съезда Совета муниципальных образований.
По словам заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики Сергея Артамонова, за 3 года реализации указа в инициативном бюджетировании приняли участие 287 городских и сельских поселений. Реализовано 976 проектов на 609 миллионов рублей.
В 2019 году реализуется 622 проекта инициативного бюджетирования для 354 тысяч благополучателей. Будет отремонтировано 302 объекта коммунального хозяйства, 157 автомобильных дорог, 54 места захоронения, 38 детских и игровых площадок, 34 места массового отдыха населения, 30 объектов социально–культурной сферы, обустроено 5 водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, очищено 2 водоема.
Как сообщил Артамонов, конкурс проектов на 2020 год был объявлен с 5 ноября по 4 декабря этого года. Прием заявок завершен.
Города России. Чебоксары
Вчера, 15:14Чувашская Республика
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На реализацию в 2020 году заявлен 741 проект. Общая стоимость проектов превышает 675 миллионов рублей.
Артамонов, обращаясь к главам администраций районов, подчеркнул, что отбор проектов проведен в конце года специально для того, чтобы в муниципалитетах уже в начале нового года можно было начать торги по проектам, определить ответственных подрядчиков и успеть в летний благоприятный период реализовать все проекты.
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Чувашская РеспубликаЧувашияОбщество
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