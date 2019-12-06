В Чувашии реализуют 741 проект инициативного бюджетирования

ЧЕБОКСАРЫ, 6 дек – РИА Новости. Власти Власти Чувашии в 2020 году планируют реализовать 741 проект инициативного бюджетирования, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской республики.

Итоги реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, были подведены в рамках программы VII съезда Совета муниципальных образований.

По словам заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики Сергея Артамонова, за 3 года реализации указа в инициативном бюджетировании приняли участие 287 городских и сельских поселений. Реализовано 976 проектов на 609 миллионов рублей.

В 2019 году реализуется 622 проекта инициативного бюджетирования для 354 тысяч благополучателей. Будет отремонтировано 302 объекта коммунального хозяйства, 157 автомобильных дорог, 54 места захоронения, 38 детских и игровых площадок, 34 места массового отдыха населения, 30 объектов социально–культурной сферы, обустроено 5 водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, очищено 2 водоема.

Как сообщил Артамонов, конкурс проектов на 2020 год был объявлен с 5 ноября по 4 декабря этого года. Прием заявок завершен.

На реализацию в 2020 году заявлен 741 проект. Общая стоимость проектов превышает 675 миллионов рублей.