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Рябков назвал главную цель для оставшихся участников СВПД
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РИА Новости

Рябков назвал главную цель для оставшихся участников СВПД

23:53 06.12.2019 (обновлено: 23:54 06.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Москва считает, что оставшиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) не должны обращаться к механизму разрешения споров в условиях, когда главная цель - противостоять "разрушительной линии" США по окончательному слому сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не считаем правильным обращаться к этому механизму, потому что мы уверены: в этом случае возникнут основания для дальнейшего размежевания участников СВПД, в то время как сейчас главное - обеспечивать консолидацию усилий всех оставшихся в сделке стран в интересах коллективного противостояния разрушительной линии Вашингтона", - сказал Рябков журналистам.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей РябковИранСШАВ мире
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