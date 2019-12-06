Рябков назвал главную цель для оставшихся участников СВПД

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Москва считает, что оставшиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) не должны обращаться к механизму разрешения споров в условиях, когда главная цель - противостоять "разрушительной линии" США по окончательному слому сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не считаем правильным обращаться к этому механизму, потому что мы уверены: в этом случае возникнут основания для дальнейшего размежевания участников СВПД, в то время как сейчас главное - обеспечивать консолидацию усилий всех оставшихся в сделке стран в интересах коллективного противостояния разрушительной линии Вашингтона", - сказал Рябков журналистам.