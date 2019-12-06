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В ЕС заявили о "критическом моменте" для иранской сделки
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РИА Новости

В ЕС заявили о "критическом моменте" для иранской сделки

23:47 06.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВена
Вена
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вена. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. ЕС по итогам заседания совместной комиссии по СВПД в Вене заявил о "критическом" моменте для сделки и призвал Иран воздержаться от дальнейших шагов на эскалацию ситуации, говорится в заявлении от имени председателя комиссии.
Встреча совместной комиссии по выполнению всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе прошла в пятницу в Вене на уровне политдиректоров.
"Эта встреча проходит в критический момент. Участники признали, что Иран выполнял свои ядерные обязательства в течение 14 месяцев после вызывающего сожаления выхода США из соглашения и повторного введения американских санкций, которые не позволили Ирану в полной мере воспользоваться преимуществами от отмены санкций", - говорится в заявлении, распространенном дипслужбой ЕС.
Участники выразили "серьезную озабоченность" недавними действиями Ирана в отношении его ядерных обязательств по СВПД.
"Все участники подчеркнули ключевое значение полного и эффективного осуществления соглашения всеми сторонами, а также решимость продолжать все усилия по его сохранению", - говорится в нем.
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Комиссия также "настоятельно призвала Иран предпринять все необходимые шаги для полного выполнения своих ядерных обязательств и избегать дальнейших эскалационных шагов в этом отношении".
Отдельно в заявлении отмечается, что стороны "приняли к сведению последние события, касающиеся установки "Фордо" и выразили "решительную поддержку усилиям России по продолжению реализации проекта "стабильный изотоп".
Ранее топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ сообщила, что проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо приостановлен из-за начала обогащения урана на нем. Посольство Ирана в Москве заявляло при этом, что работа по стабильным изотопам на объекте в Фордо может быть возобновлена после устранения технических проблем.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ЕвросоюзВенаИранВ мире
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