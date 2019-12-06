Политолог назвал спектаклем готовящийся на Украине марш в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Объявленная на Объявленная на Украине подготовка марша в Крым напоминает спектакль, итог которого заранее известен, заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Ранее украинские СМИ сообщили, что признанная экстремистской и запрещенная в России организация "Меджлис крымско-татарского народа" начала подготовку акции "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства". По словам ее организатора, лидера "меджлиса" Рефата Чубарова, шествие планируется "с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства – на крымский полуостров". При этом точные сроки проведения марша организатор затруднился назвать.

"Заявление привлекло к меджлису внимание, но самое примечательное, что они оговорились по поводу сроков, что, мол, еще не знают, когда это будет. Примечательно это потому, что эти деятели прекрасно знакомы с русскими пограничниками, и потому сказать - одно, а реализовать - другое", — сказал РИА Новости Джаралла.

По его словам, подобного заявления "меджлиса" следовало ожидать.

"Эта организация живет на подачки-гранты, и потому для их получения должна проявлять активность. Тем более сейчас, когда наметившееся потепление отношений с Россией отодвигает радикалов на второй план. А от получения финансирования напрямую зависит их личное благосостояние", - сказал политолог.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России . Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.