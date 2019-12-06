Зеленский не будет напрямую разговаривать с ополченцами в Донбассе

Украинский президент высказал идею о том, что в переговорах в Минске должны участвовать не только представители ЛНР и ДНР, но и те, кто был вынужден уехать из неподконтрольных Киеву территорий. "Представители Донбасса, которые переехали в Киев и другие города. Если нам скажут "разговаривайте с жителями…" Так давайте со всеми. Пусть скажут, почему они переехали", - заявил глава государства.