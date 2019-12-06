Зеленский не будет напрямую разговаривать с ополченцами в Донбассе

КИЕВ, 6 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что как глава государства не будет напрямую разговаривать с нынешними представителями самопровозглашенных республик Донбасса.
"Напрямую президент не говорит и не будет разговаривать. Вот и все", - заявил Зеленский в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
Украинский президент высказал идею о том, что в переговорах в Минске должны участвовать не только представители ЛНР и ДНР, но и те, кто был вынужден уехать из неподконтрольных Киеву территорий. "Представители Донбасса, которые переехали в Киев и другие города. Если нам скажут "разговаривайте с жителями…" Так давайте со всеми. Пусть скажут, почему они переехали", - заявил глава государства.
Зеленский добавил, что на неподконтрольной Украине территории находится много людей, которые хотят прекращения войны.
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