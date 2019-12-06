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2019-12-06T23:42+0300
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В правительстве отметили прогресс в вопросе интеграции Москвы и Минска
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РИА Новости

В правительстве отметили прогресс в вопросе интеграции Москвы и Минска

23:41 06.12.2019 (обновлено: 23:42 06.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правительство РФ отмечает прогресс в продвижении интеграционных процессов Москвы и Минска, заявил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
Премьеры РФ и Белоруссии в пятницу перед встречей президентов двух стран провели переговоры по вопросам интеграции. В субботу интеграционные процессы обсудят президенты двух стран.
"Да, сегодня закончился правительственный раунд российско-белорусских переговоров. Завтра, как уже сообщалось, вопросы интеграции будут обсуждать президенты двух стран. В правительстве РФ отмечают прогресс в продвижении по интеграционной повестке", - сказал Осипов в интервью интернет-изданию Lenta.ru.
По его словам, в российском кабмине отмечают и серьезный эмоциональный накал, который сопровождал этот процесс.
"Появились какие-то "антибелорусские силы", которые влияют на высших должностных лиц РФ. Это даже комментировать странно, да и Дмитрий Анатольевич (Медведев) уже высказался по этому вопросу в начале встречи с Сергеем Румасом", - добавил пресс-секретарь.
Он подчеркнул, что любая интеграция - "это всегда и компромисс, и в чем-то уступки".
"И к ним надо быть готовым. Если в итоге получится согласовать хотя бы часть из оставшихся дорожных карт, то это будет большим прогрессом", - сказал Осипов.
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Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевМоскваМинскБелоруссияРоссияВ мире
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