В правительстве отметили прогресс в вопросе интеграции Москвы и Минска

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правительство РФ отмечает прогресс в продвижении интеграционных процессов Москвы и Минска, заявил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.

Премьеры РФ Белоруссии в пятницу перед встречей президентов двух стран провели переговоры по вопросам интеграции. В субботу интеграционные процессы обсудят президенты двух стран.

"Да, сегодня закончился правительственный раунд российско-белорусских переговоров. Завтра, как уже сообщалось, вопросы интеграции будут обсуждать президенты двух стран. В правительстве РФ отмечают прогресс в продвижении по интеграционной повестке", - сказал Осипов в интервью интернет-изданию Lenta.ru

По его словам, в российском кабмине отмечают и серьезный эмоциональный накал, который сопровождал этот процесс.

"Появились какие-то "антибелорусские силы", которые влияют на высших должностных лиц РФ. Это даже комментировать странно, да и Дмитрий Анатольевич (Медведев) уже высказался по этому вопросу в начале встречи с Сергеем Румасом", - добавил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что любая интеграция - "это всегда и компромисс, и в чем-то уступки".