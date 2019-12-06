Осипов объяснил, почему на интервью Медведева позвали звезд

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов рассказал, почему на итоговое интервью главы правительства Дмитрия Медведева были приглашены звезды шоу-бизнеса Анастасия Ивлеева и Тимур Батрутдинов, заявив, что у представителей развлекательного сегмента российского телевидения есть своя аудитория и свои вопросы.
"Поскольку мы делали это впервые, то было очевидно, что надо поговорить со всеми, так как и у развлекательного сегмента нашего телевидения есть своя аудитория, у которой, соответственно, были вопросы к председателю правительства РФ", - сказал Осипов в интервью изданию Lenta.ru.
"Пока рано говорить, будет ли повторен этот формат, но главное, что разговор получился, все важные вопросы были затронуты, что-то больше, что-то меньше. С другой стороны, это и не отчет правительства перед Думой. Журналисты, как я понял по их реакции, остались довольны", - добавил он.
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