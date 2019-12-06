Осипов объяснил, почему на интервью Медведева позвали звезд

"Пока рано говорить, будет ли повторен этот формат, но главное, что разговор получился, все важные вопросы были затронуты, что-то больше, что-то меньше. С другой стороны, это и не отчет правительства перед Думой. Журналисты, как я понял по их реакции, остались довольны", - добавил он.