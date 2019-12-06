Пресс-секретарь Медведева прокомментировал приговор Егору Жукову

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в связи с приговором студенту ВШЭ Егору Жукову особо отметил, что к судебным решениям надо относиться с уважением, заявил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
Кунцевский суд Москвы в пятницу приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube к 3 годам условно, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, сроком на два года.
"Если говорить о сегодняшнем решении, то могу сказать, что Дмитрий Медведев особо отметил, что к судебным решениям надо относиться с уважением, поскольку они выносятся именем Российской Федерации. С другой стороны, и вчера во время интервью он также говорил это — с уважением надо относиться и к запросу на справедливость, праву высказывать свое мнение, в том числе на улицах и площадях, если все это происходит в рамках действующего законодательства", - сказал Осипов в интервью интернет-изданию Lenta.ru в ответ на вопрос об отношении Медведева к приговору.