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Пресс-секретарь Медведева прокомментировал приговор Егору Жукову
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РИА Новости

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал приговор Егору Жукову

23:19 06.12.2019 (обновлено: 23:20 06.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБлогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в связи с приговором студенту ВШЭ Егору Жукову особо отметил, что к судебным решениям надо относиться с уважением, заявил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
Кунцевский суд Москвы в пятницу приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube к 3 годам условно, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, сроком на два года.
"Если говорить о сегодняшнем решении, то могу сказать, что Дмитрий Медведев особо отметил, что к судебным решениям надо относиться с уважением, поскольку они выносятся именем Российской Федерации. С другой стороны, и вчера во время интервью он также говорил это — с уважением надо относиться и к запросу на справедливость, праву высказывать свое мнение, в том числе на улицах и площадях, если все это происходит в рамках действующего законодательства", - сказал Осипов в интервью интернет-изданию Lenta.ru в ответ на вопрос об отношении Медведева к приговору.
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