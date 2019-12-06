Пресс-секретарь прокомментировал "расследование" про жену Медведева

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией". Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию Lenta.ru.
Он напомнил, что информация о передвижениях членов семьи главы правительства не раскрывается и не комментируется, поскольку он является объектом госохраны. Все, что касается транспортных средств, принадлежащих премьер-министру и его супруге, указано в декларации.
"Если же кто-то из членов семьи главы правительства пользуется каким-либо иным видом транспорта, то все это оплачивается соответствующим образом из личных средств", — заключил пресс-секретарь Медведева.
Ранее в Сети появились публикации об использовании Светланой Медведевой бизнес-джета для перелетов.