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Пресс-секретарь прокомментировал "расследование" про жену Медведева
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РИА Новости

Пресс-секретарь прокомментировал "расследование" про жену Медведева

23:12 06.12.2019 (обновлено: 08:53 07.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСветлана Медведева
Светлана Медведева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Светлана Медведева. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией". Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию Lenta.ru.
Он напомнил, что информация о передвижениях членов семьи главы правительства не раскрывается и не комментируется, поскольку он является объектом госохраны. Все, что касается транспортных средств, принадлежащих премьер-министру и его супруге, указано в декларации.
"Если же кто-то из членов семьи главы правительства пользуется каким-либо иным видом транспорта, то все это оплачивается соответствующим образом из личных средств", — заключил пресс-секретарь Медведева.
Ранее в Сети появились публикации об использовании Светланой Медведевой бизнес-джета для перелетов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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Дмитрий МедведевСветлана МедведеваМоскваРоссияПолитика
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