Осипов рассказал о впечатлении Медведева от интервью телеканалам

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У премьер-министра У премьер-министра Дмитрия Медведева остались в целом хорошие впечатления от формата общения с представителями телеканалов, отметил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов

Накануне Медведев дал интервью представителям российских каналов в прямом эфире. Традиционно премьер в конце года отвечал на вопросы ведущих каналов в формате телеинтервью. Однако в этом году вопросы смогли задать представители 20 каналов.

Lenta.ru . "Реакция председателя правительства в целом положительная", — сказал Осипов в интервью изданию

При этом пресс-секретарь отметил, что у данного формата есть свои издержки, поскольку часть времени уходит на на общение с представителями телеканалов, у которых нет собственных информационных служб, выпусков новостей и даже прямого эфира.

"Поскольку мы делали это впервые, то было очевидно, что надо поговорить со всеми, так как и у развлекательного сегмента нашего телевидения есть своя аудитория, у которой, соответственно, были вопросы к председателю правительства", — сказал пресс-секретарь.

При этом он отметил, что пока неизвестно, будут ли в будущем использовать данный формат.