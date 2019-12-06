Осипов рассказал о впечатлении Медведева от интервью телеканалам

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. У премьер-министра Дмитрия Медведева остались в целом хорошие впечатления от формата общения с представителями телеканалов, отметил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Накануне Медведев дал интервью представителям российских каналов в прямом эфире. Традиционно премьер в конце года отвечал на вопросы ведущих каналов в формате телеинтервью. Однако в этом году вопросы смогли задать представители 20 каналов.
"Реакция председателя правительства в целом положительная", — сказал Осипов в интервью изданию Lenta.ru.
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При этом пресс-секретарь отметил, что у данного формата есть свои издержки, поскольку часть времени уходит на на общение с представителями телеканалов, у которых нет собственных информационных служб, выпусков новостей и даже прямого эфира.
Осипов также ответил на вопрос о приглашении Анастасии Ивлеевой и Тимура Батрутдинова на интервью.
"Поскольку мы делали это впервые, то было очевидно, что надо поговорить со всеми, так как и у развлекательного сегмента нашего телевидения есть своя аудитория, у которой, соответственно, были вопросы к председателю правительства", — сказал пресс-секретарь.
При этом он отметил, что пока неизвестно, будут ли в будущем использовать данный формат.
"Главное, что разговор получился, все важные вопросы были затронуты, что-то больше, что-то меньше. С другой стороны, это и не отчет правительства перед Думой. Журналисты, как я понял по их реакции, остались довольны", — заключил Осипов.
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