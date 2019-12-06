Пресс-секретарь Медведева оценил ситуацию вокруг поставок нефти Минску

Весной 2016 года министерство финансов Белоруссии и ЕАБР подписали соглашение о предоставлении Минску кредита из средств фонда, основным донором которого выступает Россия, на 2 миллиарда долларов. Все предусмотренные средства должны были быть предоставлены семью траншами в течение 2016-2018 годов. Вместе с тем белорусский портал tut.by со ссылкой на пресс-службу Евразийского банка развития сообщил, что Белоруссия больше не может претендовать на получение 200 миллионов долларов последнего, седьмого транша кредита ЕФСР, так как "период доступности средств финансового кредита из средств ЕФСР Республике Беларусь истек 30 июня 2019 года, и с вопросом о его дальнейшем продлении Минфин РБ к Управляющему не обращался". Вместе с тем в Минфине в конце октября отмечали, что именно Евразийский банк развития (ЕАБР), который является управляющим ЕФСР, затянул принятие решения о выделении Белоруссии последнего транша кредита фонда в размере 200 миллионов долларов, и Минск имеет на него право.