Моралес заявил, что данные доклада ОАГ говорят о его победе на выборах

МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил в пятницу, что окончательные результаты пересчета голосов на всеобщих выборах в октябре комиссией Организации американских государств (ОАГ) говорят о его победе в первом туре, и обвинил организацию в участии в государственном перевороте в стране.
"Доклад ОАГ выявил 226 протоколов с нарушениями. Если даже отменить голоса за MAS ("Движение к социализму" - ред.) из этих протоколов, разрыв в результатах останется выше 10%. Единственное мошенничество было на стороне ОАГ, соучастницы государственного переворота для приведения к власти правительства де-факто", - заявил Моралес в Twitter.
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По словам Моралеса, обвинения со стороны правых сил в подлоге на октябрьских выборах несостоятельны, поскольку доклад ОАГ отмечает нарушения, а не мошенничество с результатами.
"Закон предусматривает, что при наличии нарушений голосование должно быть проведено повторно. Наша победа в первом туре была украдена", - добавил Моралес.
После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов в стране, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах.