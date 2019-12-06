Посольство РФ в Лондоне выясняет обстоятельства гибели Обретецкого

ЛОНДОН, 6 дек – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в контакте с британской полицией выясняет обстоятельства гибели в ДТП бизнесмена, владельца группы компаний "Магнат" Дмитрия Обретецкого и гражданскую принадлежность бизнесмена, и готово оказать родственникам погибшего необходимое содействие в случае их обращения, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.
Ранее полиция подтвердила, что ДТП с участием трех автомобилей произошло в 16.45 (19.45 мск) 25 ноября недалеко от английского поселка Оксшотт, когда 49-летний Обретецкий гулял с собакой. Бизнесмен был доставлен в больницу, но скончался 30 ноября. Всех участников полиция допросила, но задерживать никого не стала. Расследование продолжается. Полиция также просит всех возможных свидетелей ДТП дать показания.
"В связи с поступающими вопросами о гибели 30 ноября в пригороде Лондона российского предпринимателя Дмитрия Обретецкого хотели бы уточнить следующее. Посольство узнало об инциденте, приведшем к гибели Обретецкого, из СМИ. В настоящее время сотрудники консульского отдела в контакте с полицией выясняют обстоятельства произошедшего, а также гражданскую принадлежность погибшего", - заявил представитель посольства.
"В случае обращения родственников Обретецкого посольство готово оказать им необходимое содействие", - отметил представитель посольства.