Посольство РФ в Лондоне выясняет обстоятельства гибели Обретецкого

Ранее полиция подтвердила, что ДТП с участием трех автомобилей произошло в 16.45 (19.45 мск) 25 ноября недалеко от английского поселка Оксшотт, когда 49-летний Обретецкий гулял с собакой. Бизнесмен был доставлен в больницу, но скончался 30 ноября. Всех участников полиция допросила, но задерживать никого не стала. Расследование продолжается. Полиция также просит всех возможных свидетелей ДТП дать показания.