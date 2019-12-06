В центре Москвы произошла массовая драка в кафе

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Массовая драка произошла в кафе в центре Москвы, ее участников разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"На номер 02 поступила информация о конфликте между гражданами в кафе на Таганской улице, наряды полиции прибыли на место происшествия, однако конфликта не обнаружили", - рассказали в ведомстве.
По словам собеседника агентства, правоохранители изучили показания очевидцев, записи внутренних камер видеонаблюдения и решили принять меры к задержанию участников массовой драки.
Отмечается, что полиция факт стрельбы в потасовке не подтверждает.