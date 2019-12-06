В России прокомментировали планы организовать марш с Украины на Крым

Ранее Чубаров сообщил, что готовит акцию "Марш достоинства" с территории Украины на полуостров. При этом дату проведения он пообещал назвать позже.

"Попытка выстроить карьеру"

Сенатор Константин Косачев назвал заявление Чубарова попыткой выстроить политическую карьеру, которая никак не связана с заботой о жителях полуострова.

"Такой марш, даже если представить его реализацию, будет маршем против населения Крыма, против тех, кто самостоятельно определил свою судьбу. Крымские татары, оставшиеся на полуострове, обладают всем набором прав и свобод, которые не были им доступны в украинский период истории Крыма", — цитирует его RT

Сенатор также подчеркнул, что ни у кого не должно быть сомнений в способности России защитить себя и своих граждан.

"Заезженная пластинка"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек , комментируя РИА Новости это заявление, вспомнил о предыдущем опыте Чубарова в организации подобных акций.

"Чубаров решил напомнить о себе крымчанам и поставил заезженную пластинку о "марше на Крымский полуостров". Как показал опыт последних лет, все эти марши проходили не дальше нейтральной территории, с каждым разом участников марша становилось все меньше и меньше. Последний раз Чубаров пришел вместе с 20 сторонниками, которые скандировали, кричали, устроили настоящие овации сами себе в 100 метрах от границы Крыма", — отметил он.

При этом он подчеркнул, что не стоит придавать значения подобным заявлениям главы "Меджлиса крымско-татарского народа"*.

"Не принесет результата"

Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям и председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов назвал заявление Чубарова провокацией.

По его мнению, нынешнее выступление вызвано тем, что в мире начинают признавать Крым частью России.

Он подчеркнул, что марш не принесет никакого результата.

Глава крымско-татарской национально-культурной автономии Эйваз Умеров также назвал заявление Чубарова провокацией.

"Основная цель акции — провокация и привлечение к себе внимания. Зная организаторов акции, могу сказать, что это не более, чем громкий анонс", — сказал он РИА Новости.

При этом Умеров посоветовал организаторам акции у границ Крыма согласовывать ее с Министерством иностранных дел России и правоохранительными органами во избежание недоразумений.

Присоединение Крыма

Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине

Присоединение к России поддержали более 95 процентов избирателей.

Как подчеркнул президент Владимир Путин , вопрос Крыма закрыт окончательно.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Москва считает невозможным обсуждение статуса полуострова в любом формате и на любой площадке.