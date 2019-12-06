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В России прокомментировали планы организовать марш с Украины на Крым
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РИА Новости

В России прокомментировали планы организовать марш с Украины на Крым

22:30 06.12.2019 (обновлено: 23:25 06.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В России назвали попыткой провокации заявление главы "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова о намерении организовать марш на Крым.
Ранее Чубаров сообщил, что готовит акцию "Марш достоинства" с территории Украины на полуостров. При этом дату проведения он пообещал назвать позже.
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"Попытка выстроить карьеру"

Сенатор Константин Косачев назвал заявление Чубарова попыткой выстроить политическую карьеру, которая никак не связана с заботой о жителях полуострова.
"Такой марш, даже если представить его реализацию, будет маршем против населения Крыма, против тех, кто самостоятельно определил свою судьбу. Крымские татары, оставшиеся на полуострове, обладают всем набором прав и свобод, которые не были им доступны в украинский период истории Крыма", — цитирует его RT.
Сенатор также подчеркнул, что ни у кого не должно быть сомнений в способности России защитить себя и своих граждан.
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"Заезженная пластинка"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя РИА Новости это заявление, вспомнил о предыдущем опыте Чубарова в организации подобных акций.
"Чубаров решил напомнить о себе крымчанам и поставил заезженную пластинку о "марше на Крымский полуостров". Как показал опыт последних лет, все эти марши проходили не дальше нейтральной территории, с каждым разом участников марша становилось все меньше и меньше. Последний раз Чубаров пришел вместе с 20 сторонниками, которые скандировали, кричали, устроили настоящие овации сами себе в 100 метрах от границы Крыма", — отметил он.
При этом он подчеркнул, что не стоит придавать значения подобным заявлениям главы "Меджлиса крымско-татарского народа"*.
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"Не принесет результата"

Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям и председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов назвал заявление Чубарова провокацией.
По его мнению, нынешнее выступление вызвано тем, что в мире начинают признавать Крым частью России.
Он подчеркнул, что марш не принесет никакого результата.
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Глава крымско-татарской национально-культурной автономии Эйваз Умеров также назвал заявление Чубарова провокацией.
"Основная цель акции — провокация и привлечение к себе внимания. Зная организаторов акции, могу сказать, что это не более, чем громкий анонс", — сказал он РИА Новости.
При этом Умеров посоветовал организаторам акции у границ Крыма согласовывать ее с Министерством иностранных дел России и правоохранительными органами во избежание недоразумений.
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Присоединение Крыма

Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.
Присоединение к России поддержали более 95 процентов избирателей.
Как подчеркнул президент Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Москва считает невозможным обсуждение статуса полуострова в любом формате и на любой площадке.
*Запрещенная в России организация.
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801714376
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Популярные комментарии
Наши сенаторы большие любители отвечать на каждый пук с той стороны. Интересно, чем бы они занимались, если бы скажем завтра, вдруг перестали вякать в сторону России. (Что конечно с области фантастики). Наверное сенаторам тогда пришлось бы работать, выполнять так сказать, свои обязанности. Это конечно сложнее. Ладно, дождусь что там Пушков заявит в твитере. А то он бедный поди уже заждался, когда там кто то заскулит из Украины.
6 декабря, 22:44
Никита Ермаков
13601325
А сообщения в СМИ крупными буквами, как будто опять Гагарин в космос полетел.
6 декабря, 22:58
ИГИрек Ганеев
9500114
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