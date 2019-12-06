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Посольство: россияне с задержанного Британией судна вернутся на родину
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РИА Новости

Посольство: россияне с задержанного Британией судна вернутся на родину

22:29 06.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТабличка на здании российского посольства в Лондоне
Табличка на здании российского посольства в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Табличка на здании российского посольства в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 дек - РИА Новости, Мария Табак. Российские моряки с судна Jireh, задержанного в Портленде, как ожидается, смогут вернуться в РФ на следующей неделе, сообщил РИА Новости представитель посольства.
Судно Jireh под флагом Нигерии было задержано в конце ноября после того, как его отбуксировали в порт Портленда после проблем с энергоснабжением. Судну было предписано оставаться в порту до момента, пока не будет "достигнуто полное соответствие требованиям, предъявляемым к торговым судам". Паром Jireh следовал из Норвегии в Сенегал, на его борту находятся девять человек. О том, что команда состоит из россиян, сообщило 29 ноября российское посольство в Лондоне.
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"Посольство находится на связи с экипажем судна Jireh. По имеющимся у нас сведениям, провизии и питьевой воды российским морякам должно хватить еще на восемь дней. В настоящее время судовладелец решает вопрос, связанный с оплатой труда экипажа судна", - заявил представитель дипмиссии.
"Планируется, что уже на следующей неделе моряки смогут вернуться в Россию. Продолжаем держать ситуацию на контроле", - подчеркнул собеседник агентства.
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ВеликобританияПортлендРоссияНигерияВ мире
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