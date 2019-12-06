Посольство: россияне с задержанного Британией судна вернутся на родину

Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна

Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна

"Посольство находится на связи с экипажем судна Jireh. По имеющимся у нас сведениям, провизии и питьевой воды российским морякам должно хватить еще на восемь дней. В настоящее время судовладелец решает вопрос, связанный с оплатой труда экипажа судна", - заявил представитель дипмиссии.